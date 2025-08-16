Cap de setmana tòrrid a Sabadell

Una intensa onada de calor ha colpejat Sabadell, i Catalunya, aquest cap de setmana, assolint màxims i alertant diverses institucions i serveis d'emergència, que han volgut i estan avisant la ciutadania sobre la situació i els seus perills. Des de les xarxes socials, l'Ajuntament de Sabadell ha advertit sobre “la situació extremadament calorosa”, demanant als ciutadans una precaució especial a causa de l'elevat risc d'incendi.
Seguint la mateixa línia, Protecció Civil i Emergències de Catalunya han remarcat la necessitat d’“extremar la precaució en activitats a l’aire lliure”, destacant que les negligències poden tenir conseqüències greus en el context en què ens trobem. Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest dissabte l'avís de situació meteorològica de perill per calor, situant-lo en el grau de perill màxim amb calor molt intensa de dissabte a les 8:00 h fins al dilluns a les 20:00 h.
Consells de l'Ajuntament de Sabadell
Entre les precaucions i avisos compartits durant aquest cap de setmana, cal destacar els consells de l'Ajuntament de Sabadell a les xarxes, en què es recalca la necessitat de mantenir-se hidratat i protegit del sol. També s’hi destaquen diverses accions que pot dur a terme cadascú: “A casa, controleu la temperatura: durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on hi toca directament. Obriu les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la. Estigueu-vos a les estances més fresques. Utilitzeu algun tipus de climatització per refrescar-vos i refrescar l’ambient (ventiladors, aire condicionat, entre altres). Refresqueu-vos amb dutxes o tovalloletes amarades d’aigua. Estigueu en llocs climatitzats quan faci més calor; podeu fer ús dels equipaments municipals (biblioteques, centres cívics o piscines respectant els aforaments i les normes de distanciament i higiene)”.
Pel que fa a l’actuació al carrer, es destaca que cal evitar el sol directe: “Feu servir una gorra o un barret, ulleres de sol i protector solar. Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada. Procureu caminar per l’ombra i descansar en llocs frescos al carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. Porteu aigua i beveu-ne sovint. Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba. Eviteu fer trajectes amb cotxe durant les hores de més calor i mai no hi deixeu infants, persones fràgils o animals de companyia amb les finestres tancades”.
També es recomana reduir l’activitat física durant la franja horària amb temperatures més altes. Per acabar, recorden que cal “beure aigua fins i tot sense tenir set, i no prendre begudes alcohòliques ni amb alt contingut en sucre”. Igualment, assenyalen que s’ha de tenir especial cura dels infants i de la gent gran, així com hidratar les mascotes i evitar passejar-les en les hores de més calor.
Previsió meteorològica pels pròxims dies
Pel que fa a les màximes assolides aquest dissabte 16 d'agost, Meteocat informa que a Sabadell s’ha arribat a una màxima de 37 °C.
En relació amb la previsió per a diumenge 17 d’agost, el Meteocat manté l'avís a causa de la calor extrema, amb una possible pujada de temperatures que podria arribar fins als 39 °C a la ciutat, especialment entre les 11 del matí i les 9 del vespre. Tot i això, dilluns es preveu que es mantingui l'ambient calorós, però més moderat, i la situació es rebaixarà amb màximes al voltant dels 31–32 °C i sense avisos meteorològics actius.