El CE Sabadell topa contra un mur i s'ha de conformar amb un punt

Topar constantment contra un mur de ciment. Així es pot descriure el partit del CE Sabadell davant del Teruel a la Nova Creu Alta. Un altra igualada senese gols que deixa un regust molt agredolç contra un equip que ha signat l'empat pràcticament des de l'inici. Continua invicte el Centre d'Esports que encara no ha encaixat com a local.
Costa ha presentat un onze continuista i ha resolt el dubte a l'eix de la defensa tornant als tres centrals. Kaiser, que ha tornat després de la sanció, ha entrat en l'equip titular per Ton Ripoll, deixant David Astals com a carriler dretà i Javi López-Pinto a l'esquerra. Joel Priego ha ocupat posició d'interior esquerrà. A la convocatòria, la novetat ha estat la tornada de Sergi Segura després de les molèsties a l'esquena que el van deixar fora la setmana passada.
L'inici ha estat intens, amb moltes disputes i joc directe des del primer minut. En aquest context, s'ha sentit més còmode el Teruel que ha signat una posada en escena convincent. Les ocasions, no obstant això, han arribat amb comptagotes. Jorge Padilla ha pogut avançar els visitants amb un xut al pal curt desviat i també Joseda Menargues ha posat a prova Fuoli amb una centrada enverinada que el porter ha rebutjat.
Amb el pas dels minuts, el Centre d'Esports ha millorat i amb López-Pinto i Miguelete com a jugadors més actius, els arlequinats s'han començat a aproximar sobre la porteria de Rubén Gálvez. López-Pinto ha avisat amb un xut des de la frontal que ha aturat el porter i, a l'equador, Miguelete ha rematat desviat una centrada del santcugatenc. A la mitja hora de joc, el col·legiat ha assenyalat un penal sobre el '10' del Sabadell, però després de revisar l'acció al VAR ha anul·lat la decisió. Fins al descans ha continuat dominant el conjunt de Ferran Costa amb algunes arribades, especialment per les bandes, però sense encert en el tram decisiu.
A la represa, la dinàmica s'ha mantingut. El Centre d'Esports s'ha fet amb el domini des de l'inici i els aragonesos han anat aguantant, ben plantats a camp propi. La primera arribada de perill ha estat en una rematada de cap d'Escudero que ha marxat alta. Amb el pas dels minuts, el Teruel ha anat interrompent de forma constant el joc per fer baixar el ritme del partit. Costa ha buscat donar més profunditat i arribada a l'equip amb els primers canvis. Ton Ripoll ha substituït Quadri, passant Astals al mig del camp, i Coscia ha format la doble punta en el lloc de Miguelete.
Precisament Coscia, en una de les primeres intervencions, ha caigut a l'interior de l'àrea, però després de sol·licitar revisió, l'àrbitre no ha assenyalat el penal. Poc després, López-Pinto ha amenaçat amb un xut des de la frontal que ha sortit desviat i Urri ha fet treballar el porter amb una rematada a segon pal després d'una jugada d'estratègia. Amb el conjunt visitant totalment tancat a camp propi, el tècnic ha tornat a moure la banqueta, primer amb l'entrada de Cortés per Bonaldo i, minuts després, de Quim Utgés per Carlos García, posant tota la carn a la graella.
Abans d'aquesta segona substitució, Escudero ha tingut la més clara amb una rematada de cap que ha sortit desviada quan ja es cantava el gol. També els terolencs han donat un ensurt en una contra en què Fuoli ha aturat el xut de Traoré des de la frontal. El partit ha mort en un incomprensible descompte de només cinc minuts per al repartiment de punts. Continua invicte el Sabadell que també suma la quarta porteria a zero consecutiva. La pròxima setmana, visita a l'Alcorcón.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Astals, Carlos García (Utgés, m. 89), Kaiser, Bonaldo (Sergio Cortés, m.80), López-Pinto, Quadri (Ripoll, m. 62), Urri, Priego, Miguelete (Coscia, m.62) i Escudero.
CD Teruel: Gálvez, Van Rijn, Goyo (Merencio, m. 62), Sergio Moreno (Ayman, m.76), Teddy (Traoré, m. 62), Relu, Albisua (Redón, m. 91), Del Moral, Padilla (Blesa, m. 46), Menargues i Manel Royo.
Àrbitre: Javier Figueiredo (comitè gallec). Grogues: Quadri, Cortés; Padilla, Blesa.
Gols:
Incidències: 4.162 aficionats a la Nova Creu Alta. Abans de l'inici el club ha fet un homenatge als socis més antics i també s'ha guardat un minut de silenci per Omar Adrián Sánchez, exjugador del Centre d'Esports.