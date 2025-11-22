El CE Sabadell, davant del repte de tornar a guanyar a la Nova Creu Alta

D’obrir la jornada a Primera Federació dues setmanes consecutives a tancar-la aquest diumenge (20:30 h) en la visita del Sevilla Atlético. Després del triomf de divendres passat davant del Betis Deportivo i la classificació per a la següent ronda de la Copa Catalunya, ara els de Ferran Costa afronten un nou duel a la Nova Creu Alta. “L’equip té una línia molt estable de treball. Sempre volem millorar i aprofitar cada entrenament per trobar el nostre sostre. És la metodologia que hem implementat des del primer dia i no varia pels resultats del cap de setmana. La sensació és d’estar fent moltes coses bé, però també tenim molt marge de millora”, diu el tècnic.
El Centre d’Esports arriba al duel tercer a la taula, després de retrobar-se amb el triomf davant de l’altre filial sevillà, però amb una assignatura pendent a casa que cada setmana és més evident: el gol i la victòria després de cinc empats a zero en sis jornades com a local. “No posem excuses. Quan ens hem de dir les coses, ho fem a la cara. No venem motos ni fum. Els partits a casa han estat bons. Jo em quedo amb el procés i les sensacions que transmet l’equip. Entenem que fer les coses bé de manera continuada, el premi acaba arribant”, assegura Costa. El tècnic no podrà comptar per al duel de diumenge amb Jan Molina, que es va retirar lesionat del duel a Ripollet, ni amb Carlos García, en el tram final de la recuperació.
Al davant estarà un Sevilla Atlético que és dissetè a la taula amb dotze punts, però que ha sumat en camps complicats com el Nou Sardenya o la Nueva Condomina i que no ha perdut cap partit per menys d’un gol. “És un rival de la categoria i el filial d’un equip de Primera Divisió. Tenen jugadors de molt nivell, atlètics i d’envergadura. Hi ha una realitat a la lliga que és que tots els equips tenen arguments per guanyar a qualsevol altre. Tenim molt clar que ens hem de centrar a fer el partit que volem fer i treure el millor nivell”, analitza l’entrenador arlequinat.
El conjunt sevillista va canviar de tècnic fa dues setmanes: Luci Martín es va posar al capdavant de l’equip i, de moment, suma dos empats a 1 davant de Juventud Torremolinos i Antequera. “Han estat capaços de fer grans partits aquesta temporada. Tot i el canvi d’entrenador tenen una línia molt clara. No hem de descobrir els rivals cada setmana perquè tots els equips poden imposar-se. El que sabem és quin Sabadell ens trobarem. Anirem a guanyar el partit com ho fem sempre, conscients de la dificultat, però amb ganes de sumar a casa perquè ens sentim molt forts”, apunta. El de diumenge serà el tercer duel oficial entre ambdós conjunts. Els dos únics precedents van ser en la temporada 21-22, la de l'estrena de la Primera Federació. A Sevilla el resultat va ser de 0-0 en la primera jornada de lliga, mentre que a la Nova Creu Alta el Centre d'Esports es va imposar per la mínima amb una diana de Guillem Molina a la sortida d'un córner.
Quan acabi el duel davant del filial andalús, s’haurà superat el primer terç de competició. Un primer terç il·lusionant i que pot deixar clara la línia de la temporada, però sense precipitació ni falses expectatives. “La classificació tothom la mira, però això va de fets. Si volem que sigui una temporada especial hem de donar el 100% cada dia. No hi ha dreceres. Jo soc molt ambiciós, però això va de ser el millor equip possible. No posar excuses, sempre voler ser millors que el dia anterior i aprendre de tot. El meu somni no té a veure amb la classificació: vull un equip que transmeti el que volem i que defensi l’escut com l’ha de defensar”, afirma Ferran Costa. Una nova oportunitat a casa.