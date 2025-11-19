Victòria patida del CE Sabadell contra el Ripollet

Victòria patida del CE Sabadell que s'ha classificat pels vuitens de final de la Copa Catalunya al primer partit de la història al Municipal de Ripollet entre ambdós equips. Els de Ferran Costa han tombat els vallesans, de Primera Catalana, per 2-3 i amb nervis finals.
L'inici ha estat de tanteig, als de Costa els ha costat trobar-se còmodes en un escenari amb gespa artificial i novetats a l'onze.Un duel en què han tingut oportunitats jugadors joves com Quim Utgés, Lluís Estebe, Jordi Ortega, Carlos Alemán i el juvenil de setze anys Alonso Zamora a l'eix de la defensa. Les primeres arribades, de fet, han estat pels locals de la mà de dos exarlequinats, Mulero i Lladó. El segon ha connectat un xut que José Ortega ha aturat sense complicacions.
Sense gaire inspiració arlequinada, la pitjor notícia ha arribat al minut dotze. Jan Molina ha marxat del terreny de joc entre llàgrimes, substituït per Tito Tolosa. L'exblaugrana continua amb el seu calvari per culpa de les lesions. El domini arlequinat s'ha fet palès amb el pas dels minuts, una superioritat que s'ha concretat amb el 0-1 de Sergio Cortés. Gran gol del 'capi' des de mitja distància a l'equador del primer temps per obrir la llauna en la primera ocasió clara pels de Costa. És la primera diana del de Cardedeu aquesta temporada.
Més enllà d'una rematada alta de Mulero, el sabadellenc de Torre-Romeu, el Centre d'Esports ha pitjat l'accelerador i Lluís Estebe ha provocat un penal que Rubén Martínez ha transformat amb l'esquerra a la mitja hora de joc. El Sabadell s'ha mantingut incisiu en atac i a les acaballes de la primera meitat ha arribat la que, a priori, podria semblar la sentència. 'Tito' ha transformat el tercer, ha engaltat la pilota per clavar-la al pal llarg i aixecar l'afició arlequinada que s'ha desplaçat al municipi veí.
Als deu minuts de la represa, els locals s'han volgut reivindicar, per tornar a encendre l'eliminatòria amb l'1-3. Els d'Eloi Martínez han tingut el premi a pilota aturada, escurçant distàncies amb un lliure directe que ha culminat Rubén López de cap. La graderia ripolletenca ha esclatat creient en una possible remuntada, una embranzida que també s'ha vist reflectida sobre la gespa. El Sabadell ha posat un punt de pausa després d'encaixar a través de possessions llargues, però poca presència a l'àrea rival.
Costa ha volgut donar més oportunitats a joves promeses i al 65 ha estat el torn de Fran Rivera. Davanter per davanter, Coscia també ha entrat per sumar minuts. L'argentí s'ha convertit en un dels indiscutibles a les files arlequinades en lliga. I en accions a pilota aturada ha continuat insistint els locals, amb un córner i una sacada de banda que han quedat en res, mentre l'enfrontament s'ha encès amb insults entre uns i altres a la grada. Els homes de Martínez han continuat creient i Olid ha tingut el 2-3 amb un xut centrat que Ortega ha pogut refusar. I d'intentar i insistir, després d'una nova gran aturada del porter arlequinat, Isaac Collado ha transformat una nova acció d'estratègia, ara, des del córner.
A ritme de "Sí se puede", els de Ferran Costa han hagut de gestionar amb maduresa uns últims minuts en què l'afició local ha donat benzina als seus. Segura i Bonaldo han entrat per aportar seguretat i experiència defensiva, davant dels nervis. Miguelete l'ha tingut a la contra en un dos contra u desaprofitat. Cortés l'ha creuat massa en el que podria haver estat el quart al 90. A l'afegit, el Ripollet ha tingut l'empat en una acció en fora de joc, de nou d'un David Olid que ha estat dels grans protagonistes. Com José Ortega que ha tornat a resoldre amb una bona aturada. Finalment, el Centre d'Esports ha segellat la classificació, no sense patiment, en aquest derbi vallesà.