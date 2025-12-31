FOTOS | El CE Sabadell tanca l'any amb més de mig miler de persones a la Nova Creu Alta

Gran expectació per veure els jugadors del Centre d'Esports en l'últim entrenament del 2025. Els homes de Ferran Costa han estat aclamats des del primer minut pel més de mig miler d'arlequinats que s'han citat a la Nova Creu Alta en la sessió de portes obertes, amb una gran presència de menors. L'equip es continua preparant per al duel de dissabte al Rico Pérez davant de l'Hércules després de descansar la setmana passada. "Ens ha anat bé per carregar piles. Ja tornem a tenir partit el cap de setmana i, malgrat que hem descansat, l'equip ha estat professional per tornar amb les energies renovades, però en les millors condicions. El Ferran també ens ha preparat sessions exigents d'inici i un pla durant les vacances per no perdre el ritme", afirma Rubén Martínez, qui ara és el capità de l'equip després de la baixa de Sergio Cortés. "Assumeixo el meu rol amb naturalitat. Jo sempre intento ajudar tothom i ser un referent des de l'exemple i la feina diària", assegura.
La sessió ha començat amb feina de gimnàs i després de l'escalfament i alguns treballs amb pilota, l'equip ha fet situacions de partit reduït davant del clamor de l'afició que ha celebrat cada acció com si d'un duel oficial es tractés. En el tram final, fins i tot s'han delectat els espectadors amb un partidet al llarg del camp. L'ensurt ha estat al tram final quan Diego Fuoli ha requerit assistència mèdica després de rebre un cop en una acció fortuïta. Un cop sense més complicació. Després dels exercicis, els jugadors s'han apropat per signar samarretes, bufandes i llibretes i fer-se fotos amb els presents. No han estat a l'entrenament els lesionats Rodri Escudero, Kaiser i Jan Molina, igual que Xavi Moreno i Alan Godoy que haurien de ser anunciats en les pròximes hores com a primers reforços del mercat d'hivern.
Tot això com a preparació del duel del cap de setmana. El primer de l'any servirà per tornar a mesurar la capacitat de l'equip davant d'un dels candidats a la zona alta i que, a més, com a local és un autèntic os. "És un gran equip. Anirem, com a tots els camps, amb màxim respecte però sense cap por. Volem continuar en la línia que vam acabar. Estem molt mentalitzats perquè sigui una temporada especial. Portem cinc mesos molt bons, però volem cinc mesos encara millors. L'exigència ha de ser màxima per poder superar-nos cada dia", analitza Martínez, que es mostra convençut a l'hora de parlar del repte o desig per al 2026. "Jo ho tinc molt clar. No ho vull dir molt alt, m'ho guardo per mi, però és el motor que em mou en el dia a dia. Soc una persona molt ambiciosa i sempre que m'he proposat objectius clars hi he posat tot l'esforç i dedicació per aconseguir-los", reconeix.