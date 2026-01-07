ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Interrompuda la circulació d'un tram de la línia R4 de Rodalies per una incidència en la senyalització

Els combois no circulen entre Fabra i Puig i Montcada i les demores poden superar la mitja hora

  • Un comboi de la línia 4 de Rodalies -
Publicat el 07 de gener de 2026 a les 09:24

La circulació de trens a la línia R4 de Rodalies es troba interrompuda entre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona i Montcada Bifurcació des de les 06.45 h d'aquest dimecres per una avaria en la senyalització en aquesta última estació. Segons informen des de la mateixa operadora, els trens circulen desviats per Sant Andreu, el Clot i Passeig de Gràcia, i poden romandre aturats i incrementar el seu temps de recorregut. Els viatgers de les estacions de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera Meridiana, Fabra i Puig i Torre del Baró s'encaminen cap al metro perquè els trens no s'aturen en aquestes estacions. Tot i que l'incident ha estat informat des d'abans de les 7 h, encara no s'ha pogut resoldre i els tècnics de manteniment estan fent tasques de reparació per poder restablir el servei com més aviat millor. Tal com ha assegurat Rodalies en una publicació a la xarxa social X, les demores poden superar els 30 minuts, cosa que ha generat la reacció d'alguns usuaris farts de patir incidències i "fer tard a la feina". 

 

Notícies recomenades