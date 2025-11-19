El sabadellenc i exarlequinat que amenaça la continuïtat del Centre d'Esports a la Copa Catalunya

El CE Sabadell arrenca el seu camí a la Copa Catalunya aquest dimecres, a les 20 h, al Municipal de Ripollet. Els de Ferran Costa s'enfronten a un equip de Primera Catalana que buscarà donar la sorpresa, de nou, després d'eliminar el Cerdanyola en els penals a l'anterior ronda. A les seves files, els ripolletencs compten amb diversos jugadors sabadellencs com Alejandro Carrasco, fins a la temporada passada al juvenil del Centre d'Esports, o Dennis González, ex del Tibidabo. Un dels puntals de l'equip, no obstant això, és Sergio Mulero. "Jo ja pensava que ens tocaria pel cfriteri de proximitat. Fa il·lusió, realment. Alguns jugadors els conec i competir contra equips de superior categoria sempre és un premi", assegura.
L'extrem de Torre-romeu suma tres gols en dotze partits aquesta temporada entre lliga i Copa Catalunya. Mulero es va formar a l'Escola de Futbol de Sabadell, on va compartir equip amb David Astals des de benjamins fins a infantil. Després, igual que el 'xino' va anar al Centre d'Esports on va estar dues temporades. Un primer pas pel Ripollet, amb debut en el primer equip sent juvenil de primer any, abans d'acabar la seva etapa de formació al Sant Cugat i el Cornellà, on va coincidir amb Javi López-Pinto. "Tinc ganes de retrobar-me amb companys de fa molts anys. És una motivació també", reconeix.
Amb 24 anys ja ha donat molts tombs en el futbol sènior. Prat, una breu estada a l'Estradense gallec, Sant Andreu, Montañesa, Martinenc, Sant Cugat i Rubí abans d'arribar aquest estiu al Ripollet, un equip que acaba de pujar des de Segona Catalana, però que ha començat la temporada amb bones sensacions, malgrat que ara acumula quatre jornades sense vèncer. "Estem amb ànims. Sí que fa quatre setmanes que no guanyem, però nosaltres anem sempre al 100%. Competim tot el que podem i més, i quan hi ha aquesta sensació en l'equip sempre tens aquest plus per poder fer un esforç més. La dinàmica no ens ha afectat anímicament", assegura. Ara són novens en el grup 2 de Primera Catalana després de caure en un altre duel comarcal davant del Castellar (0-2) el camp de setmana passat.
Contra el Sabadell tindran una gran oportunitat de demostrar que poden competir contra qualsevol. "Nosaltres sempre volem guanyar. Vam fer un molt bon partit contra el Cerdanyola en la ronda anterior, de fet vam merèixer guanyar sense haver d'arribar als penals, però sabem que ara puja el nivell considerablement. Hem d'estar molt concentrats i fer un partit perfecte, però sempre tenim ambició d'anar a totes i intentar passar", admet. No s'espera una gran revolució en la convocatòria arlequinada. Els jugadors amb menys participació i els joves amb dinàmica de primer equip tindran la seva oportunitat. Un derbi vallesà sense precedents amb la classificació per a la setena ronda de la Copa Catalunya en joc.