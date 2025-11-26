Vuit punts de la ciutat, en obres: quines intervencions s'estan duent a terme a Sabadell?

El juliol passat, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va presentar la segona fase de Els diners als carrers, un pla municipal que té com a objectiu renovar i reparar diversos punts de la ciutat gràcies a la inversió de prop de 3 milions d'euros. Actualment, hi ha vuit punts de la ciutat que es troben en procés de reparació, a part de les millores a la carretera de Caldes, ja finalitzades. La Via Massagué, que va ser la primera zona de la ciutat a començar les actuacions emmarcades en el pla Els diners als carrers, el juliol passat, es troba en la fase final de la intervenció. Els treballs de pavimentació de la vorera ja ha finalitzat i està oberta al pas dels vianants. Ara, tan sols queda acabar d'ajustar algunes rigoles. Al carrer de Vilarrúbias, les obres de pavimentació ja es troben en la darrera part del procés i, segons apunten fonts municipals, es preveu que quedi obert al llarg d'aquesta setmana.
A la plaça d'Espanya, les intervencions ja estan acabades i tan sols falta acabar de polir alguns detalls i fer-ne una repassada final per donar-la completament per acabada. Respecte a les obres de la carretera de Prats de Lluçanès, continua en execució el tram confrontant als equipaments de la plaça de la Creu Alta. Es preveu que la setmana vinent s'iniciïn els treballs en el tram entre el carrer d'Antoni Oller i el carrer de Vallcorba. Al carrer de Brujas, continuen en execució les obres de millora del paviment, i al carrer de Noufonts han iniciat els treballs d'enderrocament de l'antic paviment per fer-lo nou.
Finalment, les dues intervencions restants que es troben en marxa actualment a Sabadell són les que s'estan duent a terme a la Via Aurèlia i al carrer de la Palma. En el primer cas, continuen en marxa els treballs en la vorera confrontant al parc del Voluntariat i s'han iniciat les obres en la vorera confrontant, al número 22. L’actuació consisteix en una renovació integral del paviment, que permetrà reparar les deficiències existents i, alhora, millorar l’accessibilitat al carrer. Respecte a les obres del carrer de la Palma, continuen les intervencions en la vorera de davant del CAP dels Merinals i del Centre Cívic Arraona. S'han iniciat els treballs en la vorera confrontant al CEIF Arraona i, segons informen des del consistori, l'accés quedarà garantit durant l'execució de les obres.