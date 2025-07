Prop de tres milions d'euros d'inversió per millorar l'espai públic: "Volem que es visqui bé a tot arreu"

L'Ajuntament de Sabadell invertirà prop de tres milions d'euros aquest 2025 en la renovació de l'asfalt de la Via de Massagué i la reparació de 23 voreres a diversos punts de la ciutat. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, ha presentat el projecte, que és la segona fase del pla Els diners als carrers en una roda de premsa en la qual ha assegurat que "ja que no podem entrar a les cases, volem que quan la gent surti al carrer ho faci amb dignitat". L'objectiu principal de la iniciativa, que afectarà més de 116.000 metres quadrats de superfície urbana, és eliminar les deficiències als ferms i voreres dels sis districtes de Sabadell i, juntament amb la inversió de l'any passat, la campanya de millora de l'espai urbà haurà destinat un total de 7,5 milions d'euros.

Les actuacions començaran el 14 de juliol amb la renovació integral de la calçada de la Via de Massagué "per una qüestió de trànsit" i quedarà afectada durant unes 5 setmanes, en cas que tot vagi segons han previst des del consistori. "Hem planejat fer-ho a l'agost, que és quan hi ha menys gent transitant la via", ha explicat l'alcaldessa. Tot i això, ha remarcat que "és una millora de l'asfalt i no un canvi de fesomia", que es durà a terme una vegada s'hagi donat per acabat l'aparcament del Centre, previst pel 2028. En aquest tram, també es duran a terme millores d'accessibilitat als passos de vianants i diverses actuacions en les voreres d'alguns sectors del carrer. Finalment, hi haurà variacions en l'estacionament en els carrers de Garcilaso i l'Escola Pia, ja que quedarà temporalment suprimit mentre durin les actuacions, i passarà el mateix amb les línies d'autobús, que també patiran modificacions.

La Via de Massagué, la principal renovació

Víctor Castillo

"Volem posar tota la ciutat al dia, no només el Centre"

En aquesta nova fase també s'inclou la rehabilitació de voreres i la millora de l'accessibilitat en una vintena de carrers de la ciutat. "S'han prioritzat els carrers en més mal estat. Les obres començaran el 14 de juliol, però s'aniran estenent a poc a poc fins a final d'any", ha comentat Farrés. Enguany, es renovaran més de 104.000 m² de paviment asfàltic i més de 12.000 m² de voreres, assolint una millora de més de 116.000 m² de superfície urbana en total. A més, ha explicat que la iniciativa Els diners als carrers no acaba aquí, ja que ha assegurat que "s'està redactant la tercera fase", que té com a objectiu continuar apostant per un urbanisme que millori la qualitat de vida dels veïns i veïnes "amb un projecte a llarg termini".