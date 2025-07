L’aparcament del Centre, en obres el 2026

Les obres de l’aparcament del Centre començaran el 2026 si tot va segons el previst. El Govern, segons ha pogut saber el Diari, preveu aprovar en el ple de juliol –a final de mes– el plec de clàusules de la concessió de serveis del nou aparcament i l’avantprojecte de les obres d’unió dels dos aparcaments, l’actual de la plaça del Doctor Robert i el de sota el Passeig. Així, sortirà a licitació una obra que fa anys que s’espera i és imprescindible per culminar la reforma del passeig de la Plaça Major inaugurada el novembre del 2022 i és clau en la transformació de la mobilitat del centre de la ciutat.

Un cop es publiqui la licitació, les mateixes fonts indiquen que es preveu que l’adjudicació es pugui fer a finals del primer trimestre del 2026. Això, i tots els calendaris, sempre pendents de si hi ha o no recursos en algun punt del procés. Si tot va tal com es voldria des de la plaça de Sant Roc, les obres estaran acabades cap al primer trimestre del 2028 –primer any del següent mandat–.

La rampa de sortida ocuparà menys de la meitat d`espai que ara

Cedida (Ajuntament de Sabadell)

L’empresa escollida serà la nova concessionària que haurà de fer front a la redacció del projecte d’unió dels dos pàrquings i gestionar el resultant, amb unes 500 places. Però a banda de pagar les obres, pressupostades actualment en uns 5,3 milions d’euros, haurà d’abonar a l’Ajuntament 4,5 milions d’euros, que són els diners que li va costar al municipi comprar l’aparcament del Passeig a FGC. Uns 9,8 milions d’euros, per tant, d’entrada. Als quals caldrà sumar el cànon que vol cobrar el consistori al concessionari: uns 200.000 euros anuals durant 40 anys, que serà el termini previst de la concessió, amb els quals el Govern preveu ingressar prop de vuit milions d’euros.

Aquests passos es duen a terme després d’aprovar en el ple l’import de la indemnització a l’actual concessionària (Saba) pel rescat de la concessió, que està fixat en 623.548,75 euros, tot i que l’import final s’establirà en el moment en que el nou concessionari prengui possessió de l’aparcament actual. La concessió es resol abans del que està signat, febrer del 2029, per la qual cosa es fa la indemnització.

L’entrada del carrer del Pedregar i la sortida del carrer del Sol s’eliminaran: s’entrarà pel carrer de la Salut

Cedida (Ajuntament de Sabadell)

Entre els comerciants de la zona reclamen una solució definitiva. Òscar Olivier (Gelateria italiana Olivier) remarca que “com més aviat el facin i amb menys obres, millor”. Per la seva part, Oriol Vives Fayos (papereria Bureau Valleé) apunta que “si volem tenir un comerç viu i que faci ciutat, és primordial que això s’arregli ja, és una necessitat” tant per als clients com per als venedors i qui vulgui venir a passejar.