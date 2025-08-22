David de la Cruz torna a La Vuelta dos anys després

Des de la retirada per una gastroenteritis en l'edició del 2023, quan lluitava per ser top10 a la general, De la Cruz anhelava una nova oportunitat a la gran cursa que més alegries li ha donat. El sabadellenc arrencarà aquest dissabte, amb la primera etapa a Torí, la seva desena participació en la ronda espanyola. Des de l'estrena el 2013 fins a la setena posició final del 2020, el 2021 i el 2016, amb triomf d'etapa inclòs, ara, el ciclista local de 36 anys pot estar davant la seva última oportunitat de fer un bon paper en la cursa.
El Q36.5 és un Pro Team i, per tant, necessita una invitació per participar en les grans competicions. L'equip suís ja va ser convidat al Giro d'Itàlia, però De la Cruz no va formar part dels seleccionats i arriba descansat i amb bones sensacions a La Vuelta. Durant la temporada, ha estat subcampió d'Espanya de contrarellotge o segon al Giro dels Arbuços, entre altres resultats destacats. En les últimes hores, el sabadellenc ha extès el seu contracte per un any més, fins al 2026.
Juntament amb De la Cruz, en el Q36.5 estarà el líder de l'equip, el britànic Tom Pidcock, acompanyat pel barceloní Marcel Camprubí, el guipuscoà Xabier Mikel Azparren, l'asturià David González, el suís Fabio Christen, l'australià Damien Howson i el canadenc Nickolas Zukowsky. La volta, que comença el dissabte al migdia, consta de 21 etapes i 3151 quilòmetres en total, fins al 14 de setembre, quan es coronarà el nou campió. El pas per Catalunya d'enguany serà en la cinquena i sisena etapa, amb Figueres, Olot, Ripoll o la Seu d'Urgell com a territoris que formaran part del recorregut d'una manera o altra. El sabadellenc, amb gran experiència en la competició, buscarà estar a prop de les posicions capdavanteres novament.