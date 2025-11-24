Remuntada agònica del filial del CE Sabadell davant del segon classificat

El Prat visitava l'Olímpia com a líder de la Lliga Elit i amb una dinàmica excepcional de quatre victòries consecutives. El filial arlequinat, per la seva banda, arribava després d'un triomf agònic al camp de la UD San Mauro i va repetir fórmula per sumar el primer de la temporada a casa. Amb èpica, en el descompte i quan tot semblava perdut, els de Marc Cabestany van treure l'orgull, amb gran protagonisme dels homes de banqueta, per confirmar el canvi de dinàmica.
La posada en escena del Centre d'Esports va ser bona. Amb intensitat, domini i verticalitat. Mamadou va gaudir de la primera gran ocasió, aprofitant una pilota a l'espai, però topant-se amb el porter visitant abans de poder finalitzar. El Prat, més enllà d'alguna jugada d'estratègia, no va amenaçar en excés la porteria de Mateo Vallina. La més clara, a la mitja hora de joc, va ser per a Adri González, que es va quedar en l'u contra u després d'una relliscada del defensor, però va rematar desviat en la picada davant de Dani Guiseris. Abans del descans, Aleix Borrell amb un cop de cap desviat també va fregar l'1 a 0.
A la represa, la dinàmica va canviar per complet. Els del Baix Llobregat es van fer amb la possessió de la pilota i van començar-se a sentir molt més còmodes sobre el terreny de joc. El domini territorial va trobar la recompensa a l'hora de joc després d'un gran control i definició d'Adrián Rivas des de la frontal. Amb el 0-1, el Sabadell va intentar tornar a agafar el ritme del partit i va avisar amb xuts des de la frontal de Tito Tolosa o Aleix Borrell. La més clara va ser d'Adrián Bobi, un dels homes de refresc, amb una volea que va sortir fregant el pal. A l'altra banda del camp, de nou, els pratencs no van perdonar. Abel Cortina va caçar un rebuig per duplicar l'avantatge a un quart d'hora pel final amb un gol que semblava la sentència.
Lluny de la realitat, els arlequinats van trobar el camí a partir del minut 84. Primer va ser Aleix Borrell qui va retallar després d'una gran paret amb Oussama Chlih a l'interior de l'àrea. Dos minuts després, una combinació entre dos dels canvis, Mario Torres i Oussama va servir per igualar el duel amb una bona rematada del davanter al primer pal. Eufòria a l'Olímpia i el camp fent baixada cap a la porteria de Guiseris. I, al descompte, la bogeria. Una nova centrada de Torres va trobar Bobi al segon pal, que amb una bona volea va fer el 3-2. Triomf cabdal del filial del Centre d'Esports, el segon consecutiu dels homes de Cabestany que ara són onzens i se situen a la mateixa distància de la zona de descens que del play-off: tres punts. La pròxima jornada visitaran el Júpiter, penúltim classificat a la Lliga Elit.