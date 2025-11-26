La ronda Nord començarà a construir-se el 2028

L’inici de la construcció de la
ronda Nord entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès ja té data. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres des de Sabadell que els treballs de la nova infraestructura s’iniciaran d’aquí a tres anys: “El compromís del govern és començar les obres el 2028. Ara hem licitat l’estudi informatiu i l’ambiental, i en redactarem un de paisatgístic i de mobilitat. No hi havia res, hem hagut d’iniciar tots els tràmits. La ronda Nord i el corredor de bus ràpid Sabadell-Castellar solucionarà els problemes dels ciutadans”, ha assegurat Illa, en el marc de la conferència Oportunitats per liderar, celebrada aquest dimecres a Fira Sabadell, davant una àmplia representació del teixit institucional, econòmic, empresarial i social del Vallès.
Assistents a la visita de Salvador Illa a Sabadell
D. CHAO
Paral·lelament, el president de la Generalitat ha anunciat que el Govern català
ha adquirit 1.064 habitatges d’InmoCaixa per un import de 87,2 milions d’euros, en el que ha definit com “la compra més gran feta mai” per ampliar el parc públic d’habitatge protegit a Catalunya. Segons Illa, l’operació permetrà incorporar aquests pisos com a parc públic de lloguer assequible de manera permanent. Els habitatges estan situats a quinze municipis, entre els quals Sabadell i Terrassa. Amb aquesta nova compra, la Generalitat acumula més de 1.900 pisos adquirits a InmoCaixa en diversos lots durant l’últim any.
Assistents a la visita de Salvador Illa a Sabadell
D. CHAO
Durant la conferència, Illa ha remarcat que aquests més de mil habitatges estaven “a punt de perdre la condició d’habitatge protegit” i que la decisió del Govern garanteix que les famílies que hi viuen podran continuar fent-ho amb la mateixa renda. Ha afirmat que es tracta d’una “inversió per incrementar el parc públic d’habitatge i garantir l’estabilitat de les persones”.
El president ha situat l’accés a l’habitatge com “la principal preocupació i principal factor de desigualtat” a Catalunya i ha defensat que cal “un canvi de paradigma” per assegurar-ne l’accés universal. En aquest sentit, ha destacat iniciatives com la reserva pública de sòl per construir habitatge protegit, el Fons d’Emancipació Jove o la nova convocatòria del Pla de Barris, així com les adquisicions de pisos via tanteig i retracte.
Assistents a la visita de Salvador Illa a Sabadell
D. CHAO
La presència d'Illa no s'ha limitat als anuncis en matèria d'infraestructura i d'habitatge. El president ha aprofitat ll'ocasió per exposar les línies mestres del Pla Catalunya Lidera, un full de ruta econòmic que mobilitza 18.500 milions d’euros en cinc anys —l’equivalent al 5,8% del PIB català— i que, segons el president, ha de permetre “fer en cinc anys el que no s’ha fet en deu”. Ha assegurat que Catalunya ha de “recuperar l’ambició” i exercir “de motor econòmic d’Espanya i d’Europa”.
Assistents a la visita de Salvador Illa a Sabadell
D. CHAO
Entre altres qüestions, Illa ha posat el Vallès Occidental com a “exemple de reindustrialització” en què la indústria representa el 25% del PIB de la comarca, destacant el projecte de quarta generació del Sincrotró Alba i l’inici de les obres d’INDOFAB, la futura fàbrica de semiconductors. En clau local, ha tret pit de la futura residència pública de Sabadell i a les converses per a la futura ampliació del Parc Taulí o el futur campus Urbà de Ciències de la Vida i de la Salut.
Illa ha emmarcat totes aquestes actuacions en un model de “prosperitat compartida” que, segons ell, és la millor recepta per combatre l’auge dels extremismes. Ha remarcat que si no s’ofereixen serveis públics de qualitat —com habitatge, educació o sanitat— “es trenca el vincle entre ciutadania i governs”, generant espais per als populismes.
Assistents a la visita de Salvador Illa a Sabadell
D. CHAO
Davant representants de tots els sectors, Illa ha demanat “optimisme i confiança” i ha defensat que Catalunya ha d’afrontar els canvis globals —tecnològics, econòmics i socials— com “oportunitats i no com riscos que paralitzen”.
Reunió Illa-Farrés
Abans de la intervenció del president de la Generalitat, l'alcaldessa de Sabadell,
Marta Farrés, i Salvador Illa han mantingut una reunió privada en la qual, segons fonts municipals, s'han abordat "diferents qüestions que afecten la ciutat". De fet, està previst que en el futur representants de la Generalitat i de l'Ajuntament es reuneixin en una comissió bilateral entre Sabadell i el Govern per avançar en diversos temes.
Illa i Farrés, durant la reunió
D. CHAO
Farrés ha volgut agrair al president
"la seva escolta i l'especial sensibilitat que sempre ha mostrat cap al món local. Sabadell som capital. Volem generar noves oportunitats i contribuir al lideratge de Catalunya arreu, i per això és imprescindible que Ajuntament i Generalitat avancem de la mà i de manera coordinada".