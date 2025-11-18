Debut amb victòria d'Urri i David Astals amb la selecció catalana davant de Palestina

L'amistós benèfic disputat a l'estadi Olímpic Lluís Companys entre Catalunya i Palestina ha finalitzat amb triomf dels de Gerard López per 2-1. Amb més de 30.000 persones a les graderies, la festa del futbol català ha comptat també amb la representació del Centre d'Esports Sabadell. El sabadellenc David Astals i el vigatà Albert 'Urri' han disputat la segona meitat del duel.
Els gols, obstant això, han estat tots al primer temps. Molt de pressa, Ilie Sánchez ha obert el marcador, rematant un servei de falta de Sergio Gómez. El domini de l'equip català ha estat màxim en els primers minuts amb els jugadors de l'Espanyol, Antoniu Roca i Jofre Carreras molt actius per bandes. En l'onze titular també ha destacat el nom del futbolista format a l'obrador arlequinat Pau Víctor, ara a l'Sporting de Braga.
A l'equador, la selecció ha duplicat el seu avantatge després d'una gran jugada de Joel Roca per banda esquerra que un defensor palestí s'ha introduït en la seva pròpia porteria. Després del 2-0 ha millorat la selecció asiàtica i s'ha fet amb el domini de l'esfèrica en alguns trams, tot i que la intensitat del duel ha estat força baixa en tot moment. A la sortida d'un córner, Mostafa Zeiadan ha retallat distàncies aprofitant un refús d'Arnau Tenas.
Al descans ha arribat el torn dels jugadors del Sabadell. Astals ha ocupat la posició de carriler dretà mentre que Urri ha compartit mig del camp amb un altre exarlequinat, Marc Doménech, actualment a l'Andorra. Palestina ha sortit millor, però amb el pas dels minuts el conjunt català s'ha fet amb el domini i ha tingut ocasions als peus de Jordi Cano o Jaume Jardí, sense encert en la definició. En el tram final, el 'xino' Astals ha vist la targeta groga per una entrada sobre un atacant palestí, poc abans de la finalització del duel. Ja no s'ha mogut el marcador i Catalunya s'ha imposat en l'amistós benèfic al Lluís Companys.