Els Bonaldo, del Brasil a viure el Nadal més sabadellenc

Veure el centre de Sabadell a vessar quan s'acosta l'hora d'obrir la finestreta del Calendari d'Advent és d'allò més habitual durant les festes. Centenars de famílies esperen l'arribada del Llaminer amb emoció per cantar i ballar o fer-se una foto amb ell a la seva caseta. Una d'aquestes famílies és la del jugador del CE Sabadell, Arthur Bonaldo, a qui hem acompanyat a viure l'experiència nadalenca que ja s'ha convertit en tradició a la ciutat. "Ens sabem totes les cançons, les posem molt i la Sofia les canta a la guarderia amb els seus amics".
De fet, la filla gran de l'Arthur i la Roberta, porta el peluix d'aquest dolç i popular personatge! "Venir aquí i viure-ho és molt especial, hi ha molt bon ambient pels nens i nenes. Però aquest any ho serà encara més amb l'arribada del nostre fill Daniel, és el millor regal", narra emocionat el futbolista que ha sigut pare per segona vegada fa tan sols un mes i té gran part de la família aquí. "Enguany estan aquí els meus nebots i la meva sogra, l'Ana, serà preciós".
Els valors religiosos
Per als Bonaldo, Nadal té una càrrega especialment significativa en relació amb els seus valors religiosos. Una fe cristiana que comparteixen obertament, per exemple, a través de les xarxes socials. "Al cap i a la fi, es tracta de celebrar el naixement de Jesucrist, que per a mi ha de ser recordat cada dia, no només el 25 de desembre", afirma el central arlequinat. "Nosaltres intentem recordar-nos sempre del perquè d'aquestes dates, és un moment per estar junts".
Nadal lluny de casa
L'Arthur va arribar a Espanya el 2019 i des de llavors, s'hi ha quedat. Passant per Madrid, Estepona o Sòria, ja està molt ben instal·lat a Sabadell. Tot i la llunyania física del Brasil i Catalunya, el de Palotina explica que hi ha costums que no canvien, com per exemple la visita del Pare Noel o el gall d'indi com un dels àpats principals. "Sí que hi ha una cosa que no m'agrada molt, li posen panses a tot", confessa rient el 'capi' arlequinat. Una altra opció típica de la seva zona per Nadal és la 'rabanada', una espècie de rosta que se serveix amb mel o una copa de vi negre.
"Allà no acostumen a passar els Reis d'Orient, com tampoc hi ha el Cagatió. Sorprèn aquesta tradició i la del caganer!" Es queden encara més bocabadats en explicar-los que aquesta figureta també pot portar la samarreta arlequinada i la poden trobar a la Fira de Santa Llúcia, on ens acostem a mirar els pessebres amb la Sofia.
El moment més màgic
Ara sí, arriba l'hora de la veritat, el rellotge, com cada tarda de l'1 al 24 de desembre, comença el seu 'tic-tac, tic-tac...' per avisar que són dos quarts de set. L'Arthur puja la Sofia a cavallet i corroborem el que ja ens havien explicat: se saben totes les cançons del 'Somriu al Nadal' i les ballen emocionats, en especial l'Ana, l'àvia, que porta el cotxet del Daniel.
Després d'una temporada i mitja a Sabadell, els Bonaldo ja senten la ciutat com una segona casa, la Sofia fins i tot els està ensenyant català. En acabar de veure els llums del Passeig i l'arbre gegant, ens acostem als desitjos de l'Ajuntament. El jugador ho té clar, en posarà un com ja va fer l'any passat perquè tot continuï anant tan bé com fins ara en tots els sentits. Qui sap, potser la família Bonaldo podrà celebrar un nou ascens a Sabadell aquest 2026!