El sabadellenc Oriol Vinyals, doctor 'honoris causa' per la UPC

L’investigador sabadellenc Oriol Vinyals, referent mundial en intel·ligència artificial i vicepresident de Recerca a Google DeepMind i codirector tècnic en el desenvolupament de Gemini, ha rebut aquest dimecres al migdia el títol de doctor honoris causa per la UPC, en un acte que ha tingut lloc a l'Auditori del Vèrtex del Campus Diagonal Nord.
Vinyals, qui el 2016 va ser escollit per la revista MIT Technology Review com un dels 35 joves menors de 35 anys més innovadors, i considerat una de les figures més influents en el camp de l'aprenentatge profund i la intel·ligència artificial, ha compartit amb els presents els orígens de la seva vocació científica i els reptes que planteja l’avenç de la IA. “Estic molt emocionat. Aquesta institució va donar forma a la trajectòria de la meva vida”, ha afirmat davant el rector i la comunitat universitària.
Més tard, i ja a la UPC, va adonar-se que necessitava fonaments més sòlids. Per això va ingressar al CFIS, on va cursar la doble titulació en Telecomunicacions i Matemàtiques. I va ser allà on una conferència ho canviaria tot. Durant una xerrada de Tomás Lozano (MIT), Vinyals va veure per primera vegada màquines capaces d’aprendre. “En aquell instant, tota la meva trajectòria professional va adquirir una motivació immediata i dràstica”, ha dit. Va comprendre que podia confiar en una màquina per fer càlculs millor que ell, i que el repte real era entendre i dissenyar sistemes capaços de raonar.
Aquella “espurna intel·lectual” el va portar al màster i al doctorat en ciències de la computació, i finalment a Google DeepMind, on ha liderat projectes com AlphaFold i, més recentment, sistemes generalistes com Gemini. Allà, a Google DeepMind, tal com ha afirmat, va tenir la sort de trobar un equip que es plantejava les mateixes preguntes: "Com utilitzar la IA per millorar el procés científic? Quines parts es podrien automatitzar o escalar?". En aquest sentit, s'ha referit a la necessitat d'accelerar la ciència de la IA, "tot i que això porta a una pregunta profunda i inquietant", el que anomena el dilema del constructor: "Al capdavall, en la nostra recerca per crear intel·ligència, no estem dissenyant la nostra pròpia obsolescència?".
Vinyals ha explicat com AlphaFold va resoldre en un any el plegament de les 200 milions de proteïnes conegudes, un repte que la biologia portava mig segle intentant desxifrar. “És com mil milions d’anys d’evolució comprimida en dotze mesos”, ha remarcat.
Aquesta revolució està transformant la manera de fer ciència, segons Vinyals: "La nostra feina com a científics està canviant: passem de fer cada un dels experiments a centrar-nos a fer les preguntes adequades per fer avançar la ciència i beneficiar la humanitat. La nostra aportació esdevé encara més pura i essencial", ha conclòs.
"Científic amb personalitat polièdrica"
En l'elogi dels mèrits, el professor Eduard Alarcón, de l’ETSETB i adjunt a la direcció del CFIS, que ha exercit de padrí de la cerimònia, ha definit Oriol Vinyals com "un científic amb personalitat polièdrica i un veritable científic humanista, amb una audàcia interdisciplinària natural".
Alarcón ha reconegut la dedicació de Vinyals "a la recerca en les fronteres del coneixement, on es creuen les disciplines, amb l’audàcia d’explorar terra incognita en territoris científics i tecnològics sense mapa, una actitud que fa destacar el científic excepcional".