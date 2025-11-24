Recupera tot el teu potencial amb el ‘coach’ de la Cambra

Ets el director general d’una empresa? Ets el propietari d’una companyia? Tens sota la teva responsabilitat un equip de comercials? La Cambra de Comerç de Sabadell t’ofereix un servei que ben segur pot ser del teu interès.
Des de fa prop d’una dècada, la Cambra ofereix el programa de coaching “Com vendre més i millor”, però recentment ha ampliat l’oferta amb dues noves línies adreçades específicament a CEOs i comandaments intermedis, reforçant així un model d’èxit i molt pràctic per a qualsevol empresa. “Quan tens un programa que funciona, arriba un moment en què et preguntes com pots fer-lo créixer. Ens vam plantejar com ajudar les empreses a vendre més i millor, i això ens va portar a estructurar noves línies de coaching”, explica el cap de consultoria de la Cambra de Comerç, Fèlix Arbelo.
L’experiència acumulada ha evidenciat que moltes empreses arribaven al servei amb necessitats que anaven més enllà de les vendes. Els CEOs necessiten treballar aspectes de lideratge, presa de decisions o relleus generacionals i comandaments intermedis amb dècades d’experiència, però que es troben amb situacions encallades: comandaments molt valuosos però sense recursos per gestionar conflictes, comunicar-se amb claredat o mantenir un bon clima laboral. En alguns casos, fins i tot, s’han treballat situacions de perfils considerats “tòxics”, amb gran coneixement de l’empresa però dificultats de relació. “Fer fora aquests perfils té un cost alt i un impacte intern. En molts casos, el coaching és la via per transformar-los i recuperar-ne el potencial”, remarca Arbelo.
Les sessions —d’una hora o una hora i quart— se centren en situacions reals. No hi ha documentació ni manuals: el coach treballa el diagnòstic des de la conversa i assigna deures a partir de la segona o tercera sessió. Segons Arbelo, és a partir d’aquest punt on comences a notar canvis.
Des de l’entrada en funcionament, la Cambra ha gestionat més de 800 sessions amb resultats “molt positius”, i Arbelo ho resumeix així: “Si una persona fa 26 sessions, és perquè el procés li aporta valor”.
Tot i això, també hi ha casos en què el procés no avança, especialment quan el participant “està fet a si mateix”, té dificultats per obrir-se o no compleix les tasques encomanades. En aquestes situacions, la Cambra de Comerç és qui decideix aturar el coaching. “Amb els CEOs normalment no passa; perquè els diners surten de la seva butxaca, però sí que pot succeir en els altres col·lectius, que normalment no són els que paguen el servei”.
Confidencialitat
Abans d’adreçar-te als professionals de la Cambra de Comerç de Sabadell per iniciar el procés, has d’estar disposat a tenir el compromís de sortir de la teva zona de confort, amb una actitud propositiva. Amb això, podràs demanar una reunió sense compromís ni cost a la Cambra de Comerç, per valorar amb el coach acreditat per l’International Coach Federation (ICF) la idoneïtat del servei. Si t’hi pots comprometre, s’inicia un procés on està garantida la confidencialitat –es pot facturar a l’empresa o en l’àmbit particular, per a aquells empresaris que necessiten més discreció– i no hi ha cap mena de permanència: “En altres països, la figura del coach està ben vista, cosa que aquí no passa i es veu com una cosa dolenta. La imatge negativa d’aquests professionals ha de canviar, perquè la seva funció és d’acompanyament, en l’àmbit laboral i també el personal, perquè no hem d’obviar que hi ha casos en què els problemes familiars també poden tenir un impacte en el treballador o en l’empresari”.