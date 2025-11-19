Aliança entre Heliswiss Ibérica i Vallfirest

La companyia catalana amb presència internacional dedicada a la fabricació, distribució i venda d’equips de protecció per als bombers forestals Vallfirest ha anunciat un acord amb Heliswiss Ibérica, empresa amb més de dues dècades amb seu a l’Aeroport de Sabadell i referent mundial en el manteniment d'aeronaus, lísing i distribució d’equips aeronàutics, per a la distribució i postvenda del bucket Water Hog a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, (EMEA).
Gràcies al coneixement d’Heliswiss Ibérica en l’àmbit aeronàutic, combinat amb l’experiència de la companyia amb seu a Vallgorguina en sistemes d’extinció, els operadors de mitjans aeris comptaran "amb la garantia i l’assessorament necessari per afrontar missions crítiques”, apunten des de Vallfirest.
Amb aquesta aliança, s’estableix una xarxa de distribució consolidada a Europa, Orient Mitjà, Àfrica, amb capacitat per oferir tant entregues ràpides com assistència tècnica especialitzada. Això facilita l’accés dels clients a solucions avançades, millora l’operativitat dels helicòpters equipats amb el bucket Water Hog i “reforça la missió compartida d’ambdues companyies: incrementar la seguretat, eficiència i efectivitat en la lluita contra els incendis forestals”, afegeixen.
El bucket Water Hog, dissenyat per Vallfirest, respon a la necessitat dels “creixents desafiaments dels incendis forestals moderns, caracteritzats per una major intensitat, velocitat de propagació i complexitat logística”. El conseller delegat d’Heliswiss Ibérica, Xavier Domingo, afirma que “el nostre compromís és oferir als clients un suport complet –des de la venda fins al manteniment– dels equips Vallfirest. Volem assegurar que els buckets Water Hog estan sempre disponibles i operatius, especialment quan cada minut és decisiu en la resposta contra els incendis forestals”.