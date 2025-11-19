Neosanix, cofundada per un sabadellenc, l'antídot de la dermatosi nodular

Els focus positius de dermatosi nodular detectada a l’Alt Empordà, que va posar en risc diverses explotacions, ha trobat amb l’empresa emergent Neosanix, cofundada pel sabadellenc Albert Farré, l’antídot per fer-hi front. La companyia ja ha rebut l’encàrrec de la mateixa de la Generalitat per utilitzar els seus productes de desinfecció a les 18 granges afectades a Catalunya, que ha actuat com a aparador del potencial d’un desinfectant el qual compta amb dues patents internacionals i aprovació del regulador europeu per poder vendre a tot Europa.
Una oportunitat, l’aparició del focus, que ha significat el punt d’inflexió per a la Neosanix. “Des del mes de maig que hem demanat l’aprovació de l’etiqueta, i ara, al mes d’octubre, ens la van donar i tot s’ha accelerat molt”, explica.
El principal avantatge del producte és que és 100% botànic I no tòxic i, a diferència dels biocides convencionals, destrueix virus, bacteris i fongs, però no danya la cèl·lula viva. La solució ha estat testada pel CREsA i l’IRTA, que han certificat la seva capacitat d’eliminar virus tan complexos com la Pesta Porcina Africana. El fet de no eliminar cèl·lules vives, juntament amb el fet que el producte és no tòxic - no té pictogrames de toxicitat-, innocu i aplicable amb animals presents, el converteix en una solució pionera al món. “Ja havíem eliminat coronavirus i PPA. Això ens feia pensar que teníem molt potencial per eliminar la dermatosi i la grip aviària, la qual també eliminem l’última mutació”, detalla.
La demanda s’ha disparat en poques setmanes. Neosanix treballa a través de distribuïdors que ofereixen el producte a clients de sectors tan diversos com el porcí, l’avícola i el boví. “Dimarts passat vam rebre una comanda important de milers de litres. Tot i ser un producte nou, la necessitat és evident”, diu Farré.
L’objectiu en els pròxims dos anys és tancar acords de comercialització a tot Europa. Paral·lelament, la companyia ja treballa per entrar al mercat dels Estats Units. El creixement, però, serà ordenat, segons explica, en recordar que “no podem desviar-nos del nostre objectiu. L’R+D ens ha de mantenir a l’avantguarda. Som una empresa emergent, amb ADN d’empresa emergent, i volem continuar mantenint aquest ADN. Hem d’entendre on som bons: detectar necessitats i desenvolupar productes per fer-hi front. Si ens dediquéssim a vendre a client final i produir, ens embolicaríem”.
La companyia, que va néixer el 2020, ha comptat amb el suport l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Acció) i del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, en diverses línies d’innovació i va ser seleccionada com una de les 100 millors start-ups per part de la ETI Food ( Comissió Europea) o per Acció com una de les millors 20 empreses emergents de Catalunya. En l’actualitat, Neosanix, amb producció a Castellar del Vallès, ha realitzat diversos assaigs amb la Facultat de Veterinària de la UAB, la Universitat de Girona, Eurecat, Leitat, Universitat Rovira i Virgili, l’Hospital Clínic de Barcelona o l’Hospital Ramón y Cajal de Madrid. “Estem un en país privilegiat, i a vegades ens ho hem de dir més. En un radi de 100 quilòmetres, hi ha molta ciència, molt coneixement al darrere, infraestructures i teixit empresarial. En un altre lloc, no hauria estat possible”, conclou el sabadellenc.