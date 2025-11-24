La residència d’estudiants del Llac Center canvia de mans

La companyia Greystar, especialitzada en inversió, desenvolupament i gestió de residències d’estudiants ha anunciat la compra a Merkel Capital, promotora del complex sabadellenc, dos anys després de la seva posada en funcionament.
A partir d’ara, la residència d’estudiants sabadellenca passarà a operar sota la marca Canvas. Merkel Capital va invertir 30 milions d’euros per a la construcció del complex a les plantes superiors del Llac Center. Avui dia, té més de 370 habitacions, amb preus mensuals que oscil·len des dels 747 euros fins a 955 €.
En aquesta operació de Greystar amb Merkel Capital també s'hi inclouen dues residències d’estudiants més, a Pamplona i Sevilla, que sumat a l’adquisició sabadellenca permetrà a la nova propietat ampliar la seva cartera amb més de 1.200 llits més.
“Creiem que aquesta adquisició reforça la nostra posició mentre continuem ampliant la nostra plataforma d’allotjament per a estudiants a tot el país, i reflecteix la nostra confiança en els factors estructurals a llarg termini del mercat espanyol”, apunta Rafael Fernández-Villaberde, managing director de Greystar a Espanya, companyia que l’any 2023 va reprendre la seva activitat en el sector de residències d’estudiants, després de la venda de la plataforma RESA, companyia especialitzada en allotjaments per a estudiants.