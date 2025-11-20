L'emprenedor té una cita a Sabadell: "La ciutat es converteix en un espai obert al coneixement i a la innovació

Des d’aquest dilluns i fins divendres vinent –del 24 al 28 de novembre–, Sabadell tornarà a ser l’epicentre dels emprenedors del territori, amb motiu de la 4a edició de la Setmana de l’Emprenedoria. Cinc dies, amb més de mitja dotzena d’activitats, per fomentar i fer créixer l’ecosistema emprenedor de Sabadell.
Aquest dijous s’han conegut les propostes d’aquesta nova edició, que fins ara ja ha aconseguit aglutinar prop de 650 participants, 40 activitats i ha comptat amb la col·laboració d’una desena d’entitats de Sabadell i del Vallès Occidental.
“Durant els pròxims dies, Sabadell es converteix en un espai obert al coneixement i a la innovació, un punt de trobada que va més enllà que la formació. És un exercici col·lectiu de compromís de la ciutat i del govern en el futur econòmic de Sabadell”, ha assegurat el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas.
Rècord d’inscrits al Cafè Aventura
El tret de sortida a la Setmana de l’Emprenedoria serà aquest dilluns 24 de novembre, amb la tradicional jornada de portes als diversos espais d’allotjament empresarial de la ciutat, entre els quals el CEI Can Roqueta o La Nauva, entre altres, que permetrà conèixer els centres que donen suport a iniciatives empresarials locals.
El 25 de novembre, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC) oferorà una sessió dedicada al nou sistema de facturació Verifactu. A la tarda, a l’Escola Superior de Disseny ESDi acollirà la xerrada “Emprendre des de la proximitat: el disseny com a disciplina transformadora”, amb la participació de dues empreses locals.
L’endemà, el 26 de novembre, la Cambra de Comerç durà terme el taller “Aplica la IA amb una mirada ètica i responsable”, i a la tarda, al Casal Pere Quart, s’hi reuniran associacions de dones emprenedores en un espai promogut per Aradona i Emprenedores Teixit Sabadell.
El plat fort de la Setmana de l’Emprenedoria arribarà el 27 de novembre, al CEI Can Roqueta, amb una nova edició del Cafè Aventura-Fòrum Emprenedoria de Sabadell, en què quinze empreses emergents i projectes seleccionats presentaran les seves propostes i optaran als premis a la Millor Empresa i al Millor projecte empresarial, reconeixements que inclouen una dotació econòmica total de 9.000 euros. Enguany ha estat l’edició en què més empreses emergents i projectes s’han inscrit, amb un total de 40.
La cloenda serà el divendres 28, amb la ponència a càrrec de Jordi Reche, sobre “Llenguatge no verbal en els negocis”, organitzat per la Xarxa Onion i el Centre Metal·lúrgic, que combinarà una sessió formativa i un espai de trobada posterior al Restaurant Rauxa. “La Setmana de l’Emprenedoria és un bon exemple de la col·laboració publicoprivada, amb el teixit associatiu empresarial de Sabadell, d’entitats de sectors diversos, però que tenim el mateix objectiu, que és reforçar la competitivitat del territori, atraient talent i situar-nos com a referents al Vallès i a Catalunya”, ha conclòs Matas.