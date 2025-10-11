La Crida marca perfil per liderar l'oposició a Sabadell

La Crida busca guanyar posicions en el taulell polític de Sabadell. El grup municipal no ha deixat passar l’oportunitat de marcar perfil com la força alternativa al Govern “més estable, coherent i cohesionada” després dels darrers moviments a l'oposició a mig mandat: l'estripada de carnet d'ERC de Gabriel Fernàndez i la mala maror dins de Junts per Sabadell per la seva aliança amb el PSC.
El diputat sabadellenc de la CUP, Xavier Pellicer, l'exregidora Míriam Ferràndiz i el portaveu Oriol Rifer, presentats per la regidora Aurora Murillo, han estat els encarregats d'escenificar aquesta nova posada en marxa de la Crida amb l'horitzó a les municipals de 2027, en un acte de partit dissabte a la tarda a la plaça del Gas. A darrere de l'escenari, la Casa Grau, és a dir, ocasió immillorable per acusar el Govern de "regalar-la al Banc Sabadell", en al·lusió al projecte Sabadell Centre de Cultura.
Pellicer ha acusat Farrés de fer "política d'aparador" i d'enviar "missatges de purpurina" per, tot seguit, presentar la Crida com una alternativa "transformadora" per a garantir drets bàsics i serveis públics de qualitat. Mentrestant, "la resta de forces no està per la labor".
A Ferràndiz li ha tocat fer memòria dels "10 anys de la fi del bustisme" i l'entrada de la Crida a l'Ajuntament, que els va portar a exercir l'alcaldia durant 2 anys. Dues vegades ha reivindicat "la cohesió" dins del grup municipal, "fidel als seus principis, sense trencadisses, ni personalismes". Ha admès que 4 anys "no van ser suficients" i que van patir "traves" dels companys de viatge. Ara, assegura l'exregidora, els toca veure com els socialistes s'atribueixen la seva feina: "Se'ns regira l'estómac i ens bull la sang quan veiem l'alcaldessa apropiant-se els nostres projectes". De cara al futur, la Crida –ha insistit– "és l'única opció possible".
Per una banda, Rifé ha llistat projectes com "la piscina d'onades, l'autopista a Colobrers i el zoo a Castellar", "les promeses buides com la nau Sallés per als artistes o la biblioteca que no arriba", "el milió i mig d'euros gastats en Nadal" i "la venda de terrenys on es podria fer habitatge social", entre altres. Per l'altra, ha ofert com a alternativa "lloguer públic a l'abast de tothom i expropiació d'habitatges buits a bancs i fons voltor", cultura a tots els barris, la plaça Grau com un espai de dinamització cultural i de defensa de la llengua, més places bressol i "una ciutat més verda, amable i sostenible".
Com a resum, el portaveu ha proclamat: "Menys tractes amb Florentinos i més municipalització". No ha calgut citar en cap moment ni ERC, ni Junts. La Crida –amb tres regidors– s'autoerigeix en líder de l'oposició per números: els republicans s'han quedat amb dos regidors per la marxa de Fernàndez, els mateixos que els juntaires i En Comú Podem. El Govern de Farrés en té 14.