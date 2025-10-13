Inestabilitat meteorològica a Sabadell durant els pròxims dies

Inestabilitat a Sabadell durant els pròxims dies. Així ho ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, ja que, segons diuen els seus models meteorològics, s'esperen ruixats intermitents fins divendres vinent. Tot i que no hi haurà cap dia en el qual hi hagi un gran xàfec o s'esperi perill, cauran alguns petits ruixats molt tímids durant els pròxims dies. Aquest dilluns, s'esperen pluges breus, a primera hora de la tarda, que oscil·lin entre els 0,6 i els 1,6 mm de precipitació acumulada, sense cap mena de perill ni intensitat.
De cara al pròxim dimarts, dia 14 d'octubre, la dinàmica serà semblant i es preveuen pluges molt suaus i intermitents entre les 15 h i les 19 h, aproximadament. A partir de dimecres, la probabilitat baixarà força i es preveuen petits ruixats a dues franges horàries: de 9 h a 10 h (1,2 mm de precipitació acumulada) i de 17 a 18 h (1,6 mm), i es calcula que dijous serà molt semblant, en termes de pluja.
Tot i això, però, es preveu un repunt de la probabilitat de precipitació el pròxim divendres, quan, segons el Meteocat, la probabilitat és "alta". Així, la setmana inestable amb l'aparició del sol durant poques estones, tancarà l'episodi de ruixats el divendres dia 17 d'octubre. El cap de setmana es preveu estable i a partir de dimarts vinent, dia 21, sembla que el sol tornarà a protagonitzar el cel de Sabadell.