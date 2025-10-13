Tres autobusos de TUS tindran una exempció a la ZBE

Tres autobusos de TUS es beneficiaran d’una de les exempcions de la zona de baixes emissions (ZBE) de Sabadell a partir de l’1 de desembre, quan s’activi el període sancionador a la nostra ciutat.
La cooperativa d’autobusos que té la concessió del transport urbà sabadellenc explica al Diari que en la seva flota disposa de “tres vehicles sense distintiu ambiental”, per la qual cosa es beneficiaran de l’exempció de l’ordenança reguladora de la ZBE per poder continuar operant. Des de TUS se subratlla que s’està treballant perquè quedin substituïts amb la nova compra d’autobusos prevista per l’Ajuntament i que aportarà a les cotxeres del passeig del Comerç 20 autobusos nous: 11 híbrids i nou elèctrics.
Així, amb l’adquisició d’aquest lot, en uns dos anys, a principis de 2028, “la flota de vehicles de TUS serà pràcticament tota de baixes emissions (prop del 90%), amb 15 vehicles elèctrics, 46 híbrids i la resta amb distintiu ambiental”.
Actualment, Transports Urbans de Sabadell compta amb 6 autobusos amb etiqueta Zero, 35 amb etiqueta ECO, 5 amb etiqueta C, 25 amb etiqueta B i 3 vehicles sense distintiu ambiental. 74 en total comptant els que tenen distintiu de la DGT i els tres que no. Entre aquests, n’hi ha sis de 100% elèctrics (etiqueta Zero), híbrids i de combustió.
El passat mes de juny, TUS va presentar els seus primers sis autobusos 100% elèctrics, que ja circulen per la ciutat. Els nous autobusos, del model Karsan E-ATA de 12 metres, disposen de 25 seients i dues places per a persones amb mobilitat reduïda.
Període de proves
Des del passat 15 de setembre Sabadell té en funcionament la zona de baixes emissions, però en període de proves.
No serà fins l’1 de desembre que entrarà en vigor el règim sancionador, amb multes de 200 euros per a qui accedeixi a la zona restringida amb un vehicle sense etiqueta ambiental. La multa es reduirà a la meitat, 100 euros, si es paga dintre del període bonificat.
L’àrea de la ZBE en aquesta primera fase d’implementació és el Centre. Concretament, entre la plaça de Catalunya, ronda de Zamenhof, carrer de Vilarrúbias, carrers de Brujas, de l’Estació, del Marquès de Comillas i de Latorre, carretera N-150 (entre el carrer de Latorre i la ronda de Ponent) i la ronda de Ponent. Les restriccions s’aplicaran els dies laborables de 7h a les 20h. Fora d’aquest horari, tots els vehicles podran circular amb normalitat pel Centre.
La mesura afecta els vehicles que no disposin d’etiqueta ambiental. Principalment, es tracta dels cotxes de gasolina matriculats abans de l’any 2000 i els dièsel anteriors als anys 2005 i 2006. També afectarà les motos i els ciclomotors adquirits abans de 2003. De totes maneres, la normativa no impedirà la circulació total d’aquests vehicles. Podran accedir a la ZBE fins a 24 vegades a l’any sense necessitat de fer cap tràmit.