El PP reivindica la celebració del 12 d'octubre: "No tenim complexos"

La plaça del Pi de Ca n'Oriac ha estat de nou el lloc escollit pel Partit Popular per celebrar el 12 d'octubre, festa nacional d'Espanya. Aperitiu, música i obsequis han amenitzat el migdia en aquesta plaça des d'on la portaveu de la formació, Cuca Santos, ha reivindicat que representa un PP unitari entre Catalunya i Espanya.
"No tenim complexos, celebrem el dia de Catalunya perquè som catalans i el dia d'Espanya perquè som espanyols", ha reivindicat en una declaració als mitjans. Santos ha etzibat que "n'hi ha d'altres que estan en un lloc o en un altre, nosaltres estem a tot arreu perquè els representem a tots. No s'ha d'odiar a Espanya per ser català ni odiar Catalunya per ser espanyol, es poden ser les dues coses perfectament. Som el partit de la unitat i el que recull el sentiment dels catalans i espanyols".
En un futur, la portaveu popular no descarta presentar alguna iniciativa en forma de moció al ple, per exemple, perquè des de l'Ajuntament se celebri aquest dia, el de la Hispanitat, "igual que es fa una ofrena floral per la Diada". En el cas del 12 d'octubre, aposta per un acte similar, recepció o brindis en algun lloc emblemàtic de Sabadell perquè "els sabadellencs que se senten espanyols també tenen dret a celebrar la seva festa i a que el seu ajuntament els representi".
L'acte de la plaça del Pi vol ser, de moment, segons el Partit Popular, el nexe d'unió entre Catalunya i Espanya ja que, en paraules de Cuca Santos, "estem aquí perquè l'Ajuntament no està ni se l'espera; es conformen dient que se celebra amb una festa d'una entitat privada i no tenen cap altra forma institucional de celebrar el 12 d'octubre. Tenen complexos de ser espanyols; nosaltres no en tenim ni un, ni de ser espanyols ni catalans". Representants del Govern han assistit aquest diumenge a la commemoració de la verge del Pilar amb una ofrena floral i missa a l'església de Sant Fèlix.