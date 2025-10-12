FOTOS | Entitats culturals celebren el 12 d'octubre amb una ofrena i missa a Sant Fèlix

La Federació d'Entitats Culturals de Sabadell (FECUS) ha celebrat el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, amb la tradicional ofrena floral a la verge del Pilar a l'església de Sant Fèlix i, a continuació, la missa en el seu honor a la mateixa parròquia de la plaça de Sant Roc.\r\n\r\nEn la celebració hi han assistit, per part del Govern, el primer tinent d'alcaldessa i portaveu, Eloi Cortés; la tercera tinenta d'alcaldessa, Mar Molina; i el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCelebració del Pilar a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n