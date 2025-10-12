ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | Un incendi crema la terrassa d'un pis a Can Rull

Els bombers han rebut l'avís del foc pocs minuts abans de les 19 h

Publicat el 12 d’octubre de 2025 a les 19:24
Actualitzat el 12 d’octubre de 2025 a les 19:25

Un incendi ha cremat la terrassa d'un habitatge a la plaça de Copèrnic, al barri de Can Rull, a tocar de la via Alexandra. El foc s'ha produït per causes desconegudes al quart pis i, segons fonts dels bombers, hauria afectat almenys dos pisos. Les primeres informacions indiquen que no hi ha ferits.

L'avís del succés s'ha registrat a les 18.49 h i al cap de pocs minuts s'ha extingit. Set dotacions dels bombers s'han desplaçat fins al lloc del succés, així com diverses unitats del SEM i Policia Municipal.

 

