Un any de l'Oficina de Turisme de Sabadell: quines han estat les consultes estrella? Quanta gent s'hi ha apropat?

L’Oficina de Turisme de Sabadell, situada a la Casa Duran, ha rebut més de 25.000 persones durant el seu primer any de funcionament, segons exposen fonts de l'Ajuntament de Sabadell. Segons les dades recollides pel servei, el perfil del visitant és clarament de proximitat. Un 94,64% de les persones que s’hi adrecen provenen de Catalunya, un 2,07% de la resta de l’estat i un 3,30% són visitants d’altres països.
Pel que fa a l’edat, el 64% dels usuaris tenen entre 18 i 64 anys, mentre que un 35% són majors de 65. El pes d’aquest segment més gran d’edat reforça la idea que la ciutat atrau un visitant interessat en la història, el patrimoni i les activitats culturals.
Què pregunta la gent?
Les dades també mostren amb claredat quines són les motivacions principals de les consultes. El 79% dels contactes que rep l’Oficina estan relacionats amb les propostes del programa VisitSabadell, que agrupa l’oferta cultural, patrimonial i de lleure del municipi. L’11% de les demandes fan referència a la Festa Major, el 6% a Nadal i el 3% a altres esdeveniments puntuals. Aquestes proporcions apunten a una ciutadania i a uns visitants que utilitzen l’espai com a centre d’informació i orientació per a les activitats de la ciutat al llarg de tot l’any, però especialment en moments clau del calendari festiu.
Durant la Festa Major, l'oficina rep una allau insòlita de veïns que s'hi apropen per recollir el mocador de la festa sabadellenca. Enguany, en qüestió d'hores es van exhaurir i la imatge principal va ser de cues matineres que s'allargaven des del pati de la Casa Duran fins a la plaça de Doctor Robert.