La poca il·luminació alerta el veïnat d’Hostafrancs

El passat divendres 28 de novembre, el centre de Sabadell va donar oficialment la benvinguda al Nadal amb una gran encesa de llums i decoracions. Un espectacle que, però, no es va viure de la mateixa manera a tots els punts de la ciutat. A Hostafrancs, en el moment de màxima eufòria al centre, els carrers del barri van quedar completament a les fosques a causa d’una apagada elèctrica.
Una situació que, segons denuncien diversos veïns, no és un fet puntual, sinó un problema recurrent. Malgrat aquests petits talls de llum, els residents asseguren que la principal problemàtica no és només les apagades puntuals, sinó la manca d’il·luminació als carrers a causa d’uns fanals que consideren "vells i poc útils", generant una sensació constant d’inseguretat.
David García, veí del barri, explica: "Des del mateix barri, si mires cap al centre o fins i tot cap als polígons d’aquí a prop, veus que estan molt més il·luminats que els nostres carrers. Aquí la llum és ínfima, els nostres fanals no il·luminen res". García afegeix que aquesta situació "genera inseguretat entre el jovent del barri".
Una sensació similar comparteix David Roqueta, veí d’Hostafrancs des de fa 14 anys. Segons explica, "tenim la sort del supermercat que hi ha aquí, que il·lumina parcialment la zona, però clar, a les onze tot s’apaga i es nota molt la falta d’il·luminació".
Roqueta considera que el problema també és l’antiguitat dels fanals: "Els llums són antics i no il·luminen gaire. Caldria una renovació". Sobre la nit de l’encesa, recorda amb ironia que "venia caminant cap al barri i vaig pensar: quina casualitat, just s’encenen els llums de Nadal al centre i s’apaguen tots els carrers a Hostafrancs".
Fernanda Torres, mare d’un nen petit, també viu de prop aquesta realitat cada cop que passa pel carrer de Margenat. Assegura que "els carrerons del barri estan poc il·luminats" i que, durant la tarda, encara se sent una mica més segura gràcies a la llum dels concessionaris i del gran supermercat de la zona.
"Però quan es fa de nit els carrers són molt més foscos a aquesta zona, es veu molt menys i et sents més insegura", explica. Tot i això, Torres també apunta que el problema no és exclusiu d’aquest barri: "A la zona dels polígons de Can Feu passa igual, la il·luminació és pèssima".