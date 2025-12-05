L'Audiència de Barcelona jutjarà el 2026 peces del 'cas Mercuri' de corrupció a Sabadell

El 'cas Mercuri' de corrupció política a Sabadell viurà el proper 2026 a l'Audiència de Barcelona tres dels judicis més representatius d'aquesta macrocausa amb desenes de peces judicials separades. Així, del 19 de gener al 6 de febrer es jutjarà la peça 25, la de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC); del 9 al 19 de març, la peça 21, la de Sitjas Motor; i del 22 de juny al 7 de juliol, la peça 31, del Consorci de Residus del Vallès Occidental. Quatre peces més, la 1, la 6, la 28 i la 35, encara no tenen data de judici tot i que la instrucció ja està acabada.
El primer dels judicis serà el de la FMC, en el que s’hi abordarà la presumpta malversació de fons públics de l'entitat municipalista. El judici amb jurat popular farà seure al banc dels acusats Bustos, així com la seva dona, Montse Costa, i que feia tasques d’assessora de comunicacions a l’FMC. També estan acusats qui era secretari de l’FMC, Adolfo Moreno, i el llavors director de la Fundació ACSAR, José Antonio Cabanillas.
Els quatre acusats hauran de respondre pels presumptes delictes de malversació de fons públics per despeses irregulars fetes com a responsables de l’FMC. Concretament, es tractaria de despeses de caràcter personal o privat que es van abonar a través de la federació, com àpats en restaurants, compra d’embotits, desplaçaments en avió a un congrés del PSOE a Sevilla, aparcaments o combustible per al cotxe particular.
També s’investiga la subvenció de 24.000 euros que es va atorgar a la Fundació ACSAR, que s’hauria destinat a retribuir el responsable del Casal Latino de Sabadell, que era afí al PSC. A banda, també s’haurien detectat factures per treballs d’assessoria externa injustificats o inexistents.
Les penes
Per tot plegat, Bustos, en qualitat de president de l’FMC, afronta una pena de 2 anys i 1 mes de presó, a més de 4 anys i 1 mes d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local i d’inhabilitació per l’exercici del dret a sufragi passiu. A més, li demanen una indemnització de l’FMC de 5.565,75 euros en concepte de responsabilitat civil.
Adolfo Moreno, per la seva banda, se li demana una pena de 2 anys i 1 mes de presó, a més de 4 anys i 1 mes d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local i d’inhabilitació per l’exercici del dret a sufragi passiu. També se li demanen 860,37 euros per indemnitzar l’FMC.
A José Antonio Cabanillas li demanen 1 any i 1 mes de presó, a més de 3 anys i 1 mes d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local i d’inhabilitació per l’exercici del dret a sufragi passiu. A Montse Costa, per últim, li demanen 3 anys i 15 mesos de presó, una multa de 4350 euros i 3 mesos i 15 dies d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local i d’inhabilitació per l’exercici del dret a sufragi passiu. A més, hauria d’indemnitzar amb 252,58 euros l’FMC, de manera solidària amb Bustos.
A banda, a Bustos, Moreno i Cabanillas se’ls demana indemnitzar amb 24.000 euros de manera conjunta i solidària a l’FMC per la subvenció atorgada de manera il·lícita.
Els altres dos judicis
El següent judici serà el de Sitjas Motor pels delictes de falsedat documental, tràfic d'influències i prevaricació. El principal encausat és Melquiades Garrido, constructor i president del Gremi de Constructors d'Obres de Sabadell i comarca, a més de tiet de Bustos, que s'enfronta a 3 anys de presó i 28.000 euros de multa. Antoni Sitjas s'enfronta a un any i 8 mesos de presó, igual que una comptable de la constructora Garrido, un altre constructor i un assessor. Quatre càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell, l'extinenta d'alcaldia i exdiputada al Parlament Montserrat Capdevila, i tres responsables d'àrees municipals, s'enfronten a 1 any i 4 mesos, a més de 5 anys d'inhabilitació. Finalment, una funcionària de Sabadell s'enfronta a set anys i mig d'inhabilitació.
L'últim judici de l'any és el del Consorci de Residus, per la contractació irregular de persones afins al PSC. Bustos s'enfronta a vuit anys de presó, 12 d'inhabilitació i 205.000 euros de multa. El seu germà, regidor i conseller del Consell Comarcal, Paco Bustos, s'enfronta a 5 anys de presó i 5 d'inhabilitació. El gerent del consorci s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació.