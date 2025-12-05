FOTOS | Retiren el cotxe que feia 50 dies que estava bolcat al riu Ripoll

El vehicle bolcat al riu Ripoll ja no hi és. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha coordinat la retirada del cotxe que feia 50 dies que estava abandonat a la llera del riu, a l'alçada de l'hospital Parc Taulí, després que fos arrossegat per l'aigua el passat 17 d'octubre.
Aquest divendres, 5 de desembre, cap a les 10 h, s'ha procedit a retirar el vehicle amb un tractor, una grua i la col·laboració de personal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Sabadell. Amb motiu de les restriccions per la pesta porcina africana, per les quals no es pot accedir al medi natural, s'han dut a terme tasques de desinfecció tant de les rodes del tractor com de les soles de les sabates per evitar la propagació de la malaltia.
Les competències d'una actuació com aquesta corresponen a l'Agència Catalana de l'Aigua, que va explicar que va fer una primera inspecció dues setmanes després del succés, el 30 d'octubre, per analitzar què s'havia de dur a terme per retirar el turisme encallat a la llera del riu. Segons l'ACA, el propietari del vehicle "es va comprometre" a retirar-lo, però un cop es va comprovar que no ho havia fet en un mes, es van iniciar les gestions per retirar-lo. Paral·lelament, fonts de l'Ajuntament de Sabadell assenyalen que el consistori ha fet totes les gestions corresponents i està fent seguiment del cas, tot i que la competència és de l'ACA. El temps que ha estat el vehicle abandonat va provocar la indignació de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, que va lamentar la "manca d'actuació de les institucions".