El PSC de Sabadell atribueix la sortida de Junts del govern a "la crisi interna" del partit

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha expressat el seu “màxim respecte” per la decisió de Junts per Sabadell d’abandonar el Govern municipal, però alhora ha remarcat que es tracta d’un moviment “exclusivament motivat” per la situació interna que viu la formació juntera i que “en cap cas” respon al funcionament de l’executiu local. Segons els socialistes, la sortida de Junts "no altera ni l’estabilitat ni la capacitat de gestió" del govern encapçalat per Marta Farrés.
En un comunicat difós divendres, el PSC subratlla que el clima de treball al Govern havia estat “positiu, constructiu i operatiu” durant aquests mesos. Destaquen que els propis regidors de Junts havien reconegut que “la immensa majoria dels acords del pacte s’estaven complint satisfactòriament” i que els projectes municipals avançaven amb normalitat. Per això, la direcció socialista insisteix que la decisió de Junts “no té res a veure amb la gestió municipal”, sinó que respon a “processos i dinàmiques internes” que, segons diuen, “no s’haurien d’imposar mai per sobre dels interessos de la ciutat”.
Els socialistes consideren que Sabadell ha d’estar “per damunt de les sigles i dels interessos partidistes”, i que la política municipal ha de servir “els veïns i veïnes, no les tensions internes de cap formació”. En aquest sentit, asseguren que el Govern "manté la seva voluntat de consens" i que continuarà treballant amb “rigor, estabilitat i vocació de servei públic” per prioritzar les necessitats de la ciutadania.
Malgrat la sortida de Junts, el PSC afirma que l’executiu municipal seguirà funcionant “amb plena normalitat” i recorda que disposa d’una majoria suficient per garantir la governabilitat. Les línies prioritàries del Govern —seguretat, neteja, habitatge, mobilitat, transformació urbana i atenció ciutadana— continuaran sent, diuen, l’eix central de la seva acció política.