El tancament dels boscos trastoca el dia a dia dels esportistes i veïns de Sabadell

La localització de senglars morts amb pesta porcina africana (PPA) a Collserola ha provocat que les autoritats decretessin la prohibició de l'accés al medi natural de Sabadell i del seu entorn (una de les zones dins del radi d'afectació dels casos de PPA detectats). Aquest tancament total dels boscos de Sabadell ha significat la implementació de diverses mesures impulsades per la Generalitat de Catalunya i aplicades per l'Ajuntament: la suspensió de totes les activitats al medi natural i la prohibició absoluta d’accés, amb l’objectiu de contenir l’expansió del virus, que no afecta directament les persones. Aquesta decisió, però, té un fort impacte en la vida quotidiana de molts veïns que acostumen a fer esport o passejar en aquests espais. Aquest dissabte 6 de desembre diverses persones que fan esport o simplement passegen al rodal sabadellenc han trobat el Parc de Catalunya com a solució momentània per aquesta problemàtica.
Entre els afectats hi ha l’Òscar Bellerino i en Jonathan Vaquero, dos ciclistes que cada cap de setmana surten a rodar pels camins del Vallès. Aquest dissabte 6 de desembre havien decidit mantenir la tradició, tot i conèixer les restriccions. "Teníem previst sortir com sempre amb les bicicletes. Sabíem que hi havia limitacions, però vam pensar que podríem circular per carreteres i camins que no estiguessin tancats", explica Bellerino.
No obstant això, la sortida no va anar com esperaven. A mig camí, diversos agents rurals els van aturar. "Ens van dir que no podíem continuar amb les bicis i, a més, ens van fer tornar per uns camins que travessen uns horts del Rodal", relata Vaquero. El que més els va sorprendre és que, tot i la presència d’altres persones a la zona, ningú més va ser advertit.
El canvi de ruta els obliga a allargar molt el trajecte de tornada fins a casa. "Per tornar haurem d’anar per la carretera nacional, és l’única opció que ens queda", lamenta Bellerino. Per a ells, la situació és especialment frustrant: "No hem pogut fer exercici durant tota la setmana i avui era el primer dia que podíem sortir amb les bicicletes… i ens han fet fora", afegeix Vaquero.
Un altre veí afectat és en Joan Bosch, sabadellenc i habitual del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Aquest dissabte ha optat per caminar pel Parc Catalunya, tot i els dubtes inicials. "Al principi no sabia ni si es podia passar pel parc", reconeix. Bosch explica que la seva rutina ha quedat completament alterada: "El meu lloc per sortir a caminar i fer exercici és Sant Llorenç, i ara mateix està prohibit l’accés per la pesta porcina".
Tot i trobar una alternativa urbana en el Parc, no ho veu com una solució real. "Per sort sovint vinc al Parc de Catalunya, però com a substitut d’anar al camp no n’hi ha cap. L’única opció seria buscar llocs fora del radi afectat, però és inviable", assegura. Amb tot, manté l’esperança que la situació sigui temporal: "Aquestes coses no sabem mai com acaben. Esperem que la prohibició duri només fins al 14 de desembre, tal com ha comunicat el Govern".
Al parc també hi passeja Lucía Pintado, que ha sortit amb els seus gossos en Coco i en Milo. Ella acostuma a passejar amb ells pels boscs de Sabadell uns tres cops a la setmana: "És comprensible que durant les batudes no es pugui accedir a determinades zones, però aquests talls al medi natural, sobretot al Ripoll, no són cap novetat", afirma.
A més, recorda que moltes àrees encara arrosseguen mancances d’infraestructura: "No hem d’oblidar el temps que triguen a arreglar ponts i reobrir zones de bosc que són ideals perquè els gossos puguin córrer lliurement".