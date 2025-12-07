La 48a edició de l’exposició de l’Agrupació de Pessebristes: "quadres en tres dimensions"

Per a en Francesc Bartolomé, president de l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell, els pessebres són "quadres en tres dimensions". Aquestes creacions nadalenques esdevenen obres d’art tridimensionals, on es barregen arquitectura, pintura i escenografia. Des de diumenge passat Sabadell torna a ser protagonista de Nadal amb la seva tradicional exposició, que aquest any arriba a la 48a edició.
La mostra reuneix 39 diorames de diferents dimensions i tècniques; on cada composició és única i personal. "Jo dic que aquesta és una exposició realment de 40 pessebres, ja que a la plaça Sant Roc el públic pot gaudir del 'germà gran' de l'exposició", recalca Bartolomé.
Pel president, cada any aquesta iniciativa disposa d'un objectiu inalterable: "Compartir l’esperit nadalenc d’il·lusionar a tothom i recordar que Nadal ja és aquí, malgrat totes les dificultats diàries".
La diversitat és un dels grans protagonistes de la mostra. Els visitants poden trobar des de pessebres conservadors fins a propostes clarament innovadores, obres que presenten denúncies socials o que fan ús de noves tecnologies: "Això fa que el públic vegi pessebres de temàtiques i formes d’entendre el pessebrisme molt diferent".
L’exposició es pot visitar fins al 12 de gener. Els dies feiners obre de 17.00 a 20.30 h, i els festius de 12.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.30 h.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: