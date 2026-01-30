ARA A PORTADA

Marta Farrés respon l'alcalde de Terrassa: "A diferència d'altres alcaldes que primer disparen..."

L'egarenc criticava la passivitat dels ajuntaments socialistes davant de les decisions de la Generalitat

  • L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, durant el ple de desembre -
Publicat el 30 de gener de 2026 a les 16:29

Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, no ha tardat a respondre a les afirmacions que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va fer dijous passat a Rac1. El seu homòleg va assegurar que batlles del PSC, com Farrés, mostren una falta de crítica sobre la gestió del Govern de la Generalitat amb el Pla de Rodalies 2020-2030 per la seva vinculació política. L'egarenc deia que la "diferència" entre ells i els governs socialistes és que poden "sortir públicament a explicar les coses de la manera més objectiva possible", ja que no tenen relació directa amb el Govern de la Generalitat de Catalunya.

La resposta de Farrés a aquestes acusacions ha estat clara: "A diferència d’altres alcaldes que primer disparen i després pregunten, quan vam conèixer el document del Pla de Rodalies el primer que vam fer va ser posar-nos en contacte amb el Departament de Territori", diu Farrés. Des del mateix departament van confirmar que l'estació de Sabadell - Can Llong no ha estat eliminada del pla i continua en fase d'estudi informatiu. Així, el document no és definitiu, encara. "Per això no és cert que no hàgim estat exigents amb el Govern de la Generalitat, com ho hem estat sempre quan es tracta de defensar els interessos de Sabadell".

Jordi Ballart va expressar públicament la seva indignació per l'actualització del Pla de Rodalies 2020-2030, que deixava fora la futura estació de Rodalies de Can Boada. La infraestructura passarà a tenir un "ús tècnic" i quedarà destinada a funcions internes del servei ferroviari, com l’estacionament o la regulació de trens. El fet que el consistori terrassenc no rebés cap comunicació oficial sobre aquesta modificació i se n’assabentés pel document públic no va tenir una bona rebuda.

