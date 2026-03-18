Andi Sabadell celebrarà el Dia Mundial de la Síndrome de Down amb una festa solidària

Andi Down Sabadell commemorarà el Dia Mundial de la Síndrome de Down amb una festa oberta a tota la ciutadania el pròxim 21 de març, a partir de les 11 h, a la Plaça de les Dones del Tèxtil. La jornada, que vol posar en valor la inclusió i la visibilització de les persones amb síndrome de Down, culminarà amb la participació del cantautor Pep Sala, que actuarà com a artista convidat al concert final.
La festa començarà amb una presentació institucional que donarà pas a un matí ple d’activitats pensades per a totes les edats. A les 11.15 h s’oferirà una sessió de zumba conduïda per Minerva Llorente i Gerard Lana, que animarà el públic a activar-se des del primer moment. Tot seguit, a les 11.45 h, el gegant d’Andi farà la seva tradicional ballada, acompanyat del grup de percussió BatukAndi, en un espai que també inclourà esmorzar popular amb xocolata i coca o melindros.
A les 12.15 h, alumnes de l’escola Swingcopats impartiran una classe oberta de lindy hop perquè tothom qui vulgui s’hi pugui afegir. La matinal continuarà amb una rifa de productes solidaris prevista per a les 12.50 h, abans del moment més esperat del dia: el concert de comiat d’Els Cracs d’Andi, que començarà a les 13 h i comptarà amb la participació especial de Pep Sala.
L’acte, totalment gratuït, està organitzat per Andi Down Sabadell amb la col·laboració de diverses empreses i el suport de l’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Barberà del Vallès. L’entitat convida tota la ciutadania a gaudir d’una celebració festiva i solidària que vol reforçar el compromís amb la inclusió i la participació activa de les persones amb síndrome de Down en la vida comunitària.