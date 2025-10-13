L'associació Parkinson ARA obre una nova seu al centre de Sabadell: "Volem donar veu a la malaltia"

L'associació Parkinson ARA disposarà d'un nou espai per poder dur a terme diverses xerrades de divulgació per a totes aquelles persones que ho vulguin, a l'Acadèmia Catòlica, al carrer de Sant Joan, 20. L'entitat va néixer l'any 2013 gràcies a Carles Ruiz, president de l'entitat i afectat de Parkinson, i Miquel Aguilar, neuròleg i actual director mèdic. "Vam decidir iniciar aquesta iniciativa i anar creixent, i ja agrupem més de sis municipis", explica Miquel Aguilar. "L'entitat, gratuïta i oberta a tothom, va néixer amb l'objectiu fonamental de donar informació actualitzada sobre la malaltia a les persones afectades i donar-los suport amb tot allò que necessitin", agrega el fundador de Parkinson ARA. El 2025, ja hi ha 1.230 persones que reben informació al respecte a través del seu correu electrònic provinent de l'entitat i, segons assegura Aguilar, "va en augment".
A Sabadell, es calcula que hi ha unes 800 persones que pateixen Parkinson i unes altres 400, Parkinson Plus –que no són la mateixa malaltia–. Arran d'això, s'ha cregut pertinent crear un espai per fer trobades i conferències amb la idea que hi hagi més convivència entre els membres de l'entitat. "Volem aquest espai perquè la gent localitzi l'entitat més enllà d'un correu, un telèfon o un despatx, com teníem fins ara", explica Aguilar. Amb aquest espai, a part d'ajudar directament els afectats, es vol assistir els familiars de les persones que pateixen la malaltia per fer-los un acompanyament i ajudar-los amb tot allò que sigui possible.
Quins objectius específics té Parkinson ARA i quan hi ha conferències?
Des de l'associació volen oferir informació "bàsica, continuada i actualitzada"; permetre a la gent ampliar coneixements sobre el Parkinson i les seves variants; oferir una informació accessible i pròxima, i ajudar a les persones afectades, als familiars i a la població interessada. Des de la mateixa associació, a part, defensen que la comunicació ha de ser clara i comprensible, sense dramatismes, prudent, empàtica, adaptada, gradual, realista i esperançadora, ja que es fa amb una finalitat positiva.
De moment, hi ha dues conferències programades, a part de la que s'ha dut a terme aquest dilluns al matí per donar el tret de sortida a la nova seu: el dilluns dia 3 de novembre, a les 11:30, on es parlarà del Parkinson Plus i les seves variants, i el dilluns dia 1 de desembre, a la mateixa hora, que es tractaran les manifestacions motores en el Parkinson.