Calendari, horaris, preus i totes les novetats de la temporada d'estiu a les piscines municipals i la Bassa de Sabadell

Les piscines municipals de Sabadell i La Bassa inicien una nova temporada d’estiu, que arrenca ja. Enguany, s’han fet obres de millora a La Bassa i es reforça la possibilitat de fer tràmits anticipats en línia, per facilitar l’accés a la ciutadania. Els equipaments obriran de manera esglaonada a partir del 6 de juny. Arrencaran la piscina de Can Marcet i Piscina de l’Olímpia, del 6 de juny a l’11 de setembre. Continuarà La Bassa, del 19 de juny al 31 d’agost. Després serà el torn de la Piscina Sabadell Sud (Campoamor) i Piscina del Parc del Nord (Ca n’Oriac), del 13 de juny al 8 de setembre. L’horari d’obertura general és de dilluns a diumenge, de 10 a 19.30 h.

A causa de l’actuació a la Bassa, condicionada a més pels episodis de pluges d’aquesta primavera, el calendari d’obertura de la instal·lació ha estat cinc dies més tard del que va obrir l’any passat. Els darrers dos anys no s’havien pogut fer les obres de manteniment per evitar buidar la Bassa i haver-la de reomplir posteriorment, en plena sequera. Aquest any a La Bassa s’han fet obres de manteniment i reparació valorades en prop de 200.000 euros, que han inclòs la renovació del vas de la piscina. A la resta de piscines (Olímpia, Can Marcet i Campoamor), s’ha pogut conservar l’aigua mitjançant tractaments especials per mantenir la qualitat i reduir el consum. També s’ha reomplert la piscina del Parc del Nord, garantint sempre l’ús responsable i sostenible dels recursos hídrics.

Piscines del Sud de Sabadell

Victor Castillo

El buidat total del vas de la Bassa, coincidint amb l’aixecament de les restriccions per sequera, ha permès reparar rajoles, amb l’objectiu d’eliminar les juntes aixecades i reduir el risc de talls i abrasions als peus. Cal tenir en compte que, en els últims dos anys, aquestes tasques només s’havien pogut fer de manera parcial i sota l’aigua. També s’han renovat les vorades del vas i l’arranjament de les platges de la piscina per garantir una millor accessibilitat i confort dels usuaris. A més, s’han reparat els tobogans i s’ha fet una inspecció exhaustiva dels sistemes de dipòsit i filtració d’aigües, per assegurar-ne un funcionament òptim i eficient.

Accés i preus

Les entrades es poden adquirir tant de manera presencial com en línia al web Sabadell Piscines. El sistema de venda anticipada admet el canvi de data fins a les 9 h del mateix dia de l’activitat, una de les novetats.

S’ofereixen diferents modalitats: individuals (feiners, caps de setmana i festius), abonament de 10 visites i carnets de temporada (individual, familiar, per a famílies monoparentals o nombroses, persones amb discapacitat i pensionistes) i els menors de 4 anys tenen entrada gratuïta. Els preus varien a La Bassa i la resta de piscines. En tots els casos, s'han apujat respecte al curs passat, ajustant-se a l'increment de l'IPC.

Tramitació anticipada de carnets i abonaments

Per facilitar els tràmits, s’ha reforçat la tramitació en línia de carnets i abonaments. Es pot fer des del 13 de maig i durant tota la temporada. El 2024 es van tramitar 1.775 carnets, que van donar accés a 4.139 persones.

Els tràmits presencials es podran fer:

3, 4, 5 i 6 de juny, de 9 a 14 h i de 17 a 19 h, a les piscines i a La Bassa

Durant la temporada, de dilluns a divendres de 17 a 19 h

La sol·licitud requereix emplenar un formulari i aportar la documentació corresponent segons el tipus de carnet.

Grups, col·lectius i accés social

Les visites d’esplais, casals, escoles i entitats amb més de 20 persones s’han de concertar amb 15 dies d’antelació escrivint a bassaipiscines@ajsabadell.cat. S’hi ofereixen reduccions del 25% en el cost de l’entrada i accés gratuït per a monitors. També es preveuen tarifes especials per a grups de persones amb discapacitat i entitats socials.

Les entitats sense ànim de lucre que treballen amb col·lectius vulnerables o en projectes de cooperació, així com els casals municipals adreçats a infants i joves en situació de risc, disposen de dues jornades setmanals amb accés gratuït durant el desenvolupament de l’activitat.

Cursos de natació i activitats físiques

S’han programat cursets de natació per a totes les edats, a les piscines de Can Marcet, Campoamor, Olímpia, Parc del Nord i Joan Serra. S’hi ofereixen 360 places entre el 30 de juny i el 25 de juliol, dividides per edats i nivells (iniciació, intermedi i avançat). A més, a la piscina de Can Marcet hi haurà sessions d’aiguagim per a adults.

Pel que fa a les activitats físiques d’estiu, s’ofereixen 596 places entre el 18 de juny i el 25 de juliol, amb dues noves disciplines, gimnàstica suau i HiiT training, que s’afegeixen a les habituals gimnàstica de manteniment, sumba, pilates, body-tono, tonificació i estiraments, i tono-pilates. Les sessions tindran lloc a diferents equipaments municipals.

Tant en cursets de natació com en activitats físiques s’ofereixen més places que l’any passat per facilitar l’accés a les classes en altres trams horaris i espais.

Servei d’autobús a La Bassa

Per afavorir l’accés a La Bassa, la línia L15/F15 d’autobús funcionarà cada 30 minuts, de 8.45 h a 20.15 h, tots els dies de la setmana. Aquesta línia connecta amb el centre de Sabadell i les principals estacions de transport públic (FGC, Renfe, autobusos).

Afluència

La temporada passada, el conjunt de piscines municipals de Sabadell va registrar més de 300.000 usuaris: 184.860 a La Bassa i 123.893 a la resta de piscines. Es preveu mantenir unes xifres similars aquest 2025. Tot dependrà, com sempre, de les condicions climàtiques. La Bassa es consolida com un espai de referència per a famílies, casals i usuaris d’arreu de l’àrea metropolitana, gràcies a les seves dimensions, qualitat i serveis.