Les obres a la Via de Massagué destapen un tros oblidat del passat de Sabadell

Sorpresa sota l’asfalt. Tallada al trànsit des d'aquest dilluns, 14 de juliol, fins a mitjans d'agost, les obres de la Via de Massagué han provocat el descobriment de les antigues llambordes que ocupaven l'espai. Molts curiosos s’hi han acostat per observar-les, tot i que pocs recordaven l'estat anterior d'aquest mític carrer de Sabadell.

Un camí d'una altra època

JUANMA PELÁEZ

Tot i això, per a la Isabel García aquesta descoberta no ha passat desapercebuda i ha volgut rememorar temps passats.

"Recordo passejar per aquest carrer fa seixanta anys, tot i que en aquella època no vivia a la zona", explica mentre observa les llambordes que torna a veure després de dècades.

"Tot ha canviat molt, gairebé no identifico el camí. Així i tot, just davant de l’església de la Puríssima hi havia una gelateria i orxateria on sempre veníem en família", afegeix, amb un somriure nostàlgic, recordant aquells estius en què una orxata ben freda era el millor antídot contra la calor.

Gairebé totes les llambordes visibles estan davant de la Puríssima

JUANMA PELÁEZ

Val a dir que a la Via de Massagué s’hi durà a terme un reasfaltatge complet, així com la reparació de diversos trams de les voreres. Segons l’Ajuntament, l'estiu és el període més és el moment òptim per fer-ho, ja que a l’estiu disminueix notablement la circulació de vehicles perla finalització del curs escolar i les vacances de gran part de la població.

Tot i els treballs, els vianants poden continuar caminant per la zona amb normalitat, pel fet que les dues voreres i els passos de vianants romanen habilitats.