La via de Massagué ja està tallada al trànsit: consulta'n les afectacions

La via de Massagué està tallada al trànsit des d'aquest dilluns, 14 de juliol, i la previsió és que ho estigui durant cinc setmanes, fins a mitjans d'agost. S'asfaltarà de nou i se'n repararà algunes parts de les voreres. L'Ajuntament defensa que interrompre el trànsit rodat en aquest període és el més indicat perquè a l'estiu es redueix la circulació de vehicles en no haver-hi curs escolar i part de la població fa vacances.

Tot i les obres, les dues voreres estan habilitades, així com els passos de vianants. Les principals afectacions es troben en el transport públic, perquè s'han anul·lat les parades de pujada i baixada (Massagué; 16 i 46) de TUS i diferents línies desvien el seu recorregut habitual. En concret, l'L1, L2 i L3 circularan en sentit nord pel carrer del Convent i l'avinguda de l'Onze de Setembre, i baixaran per carrer de Gràcia fins a trobar el passeig de Manresa havent passat pel carrer de Calderón. Les línies L7, L10 i L12 pujaran pel carrer de Jovellanos i continuaran cap al carrer de Vilarrúbias i la Gran Via. En sentit sud, recorreran el trajecte del carrer de Gràcia.