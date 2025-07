Què poden fer els més petits a la Festa Major de Sabadell 2025?

La Festa Major de Sabadell 2025 torna a apostar fort per les activitats pels infants amb una programació per a tots els gustos. Millorant el programa "amb propostes com el concert de Reggae per Xics a Ca l’Estruch”, com informen des de l'Ajuntament. O l'exitosa iniciativa, que és ja tradició, del "pati de contes sensorials" a l'Arteneu. Per qüestions d'espai i seguretat també es reserven espais per a cotxets infantils a Ca l’Estruch i a la plaça Frederic Mompou.

La celebració a més a més de ser per tots els públics es reparteix a diferents zones i localitzacions de la ciutat, com el Casal Pere Quart (amb tallers i contes) o els museus, que oferiran exposicions i visites adaptades al públic familiar.