El sabadellenc Fèlix Colomer, víctima d'un rocambolesc robatori al seu pis de matinada

"M'han entrat a robar a casa i tot plegat ha estat surrealista!". El sabadellenc Fèlix Colomer ha explicat a través de les seves xarxes socials l'incident que ha patit durant la matinada del dijous a divendres. Segons ha relatat, el documentalista ha estat víctima d'un assalt al seu pis de Barcelona durant la nit.

L'escena va tenir lloc pocs minuts abans de la mitjanit, quan Colomer es trobava a dins del seu immoble en un moment d'intimitat amb ell mateix, tal com ha expressat ell mateix en les històries d'Instagram. "Vaig sentir un cop fort", narrava. De seguida, va sortir al carrer per veure què havia passat. Allà, va enxampar in fraganti el lladre com saltava per una de les finestres fins al carrer. Instant que va gravar i que en les últimes hores ha compartit al seu perfil personal.

L'assaltant s'havia endut l'ordinador -que finalment va acabar deixant, perquè no passava per la finestra- i altres objectes personals del cineasta, entre ells un llapis de memòria on tenia imatges familiars de petit. En el moment de ser gravat, el lladre es va arribar a disculpar amb Colomer. "Em fa una abraçada molt bonica i em repeteix que 'lo siente mucho'", ha manifestat en una de les històries publicades.

Ell mateix va trucar ràpidament els Mossos d'Esquadra per denunciar la situació, que va quedar enregistrada amb la cara del delinqüent en primer pla. En les últimes hores, la policia catalana ha anat fins a casa seva, a la capital catalana, per recollir empremtes i altres detalls per a la investigació oberta.

La rocambolesca situació ha generat una gran repercussió a internet, on diferents perfils se n'han fet ressò. Colomer ha confirmat que ha denunciat el succés. Fins i tot alguns usuaris han ironitzat sobre la situació: "Fes-ne un documental", deien, després que Colomer hagi presentat un dels grans èxits audiovisuals dels últims mesos a casa nostra amb la història del nom del negre de Banyoles. Una opció que no descarta: "Parlaré amb ell i veurem què fem", anticipa. Caldrà continuar atents a les seves xarxes.