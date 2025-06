L'emotiu discurs de Fèlix Colomer: “M’agradaria dedicar el premi al meu fill, que és negre i diu que vol ser blanc”

“M’agradaria dedicar aquest premi al meu fill Riu, que té quatre anys, és negre i diu que vol ser blanc”, va arrencar el discurs el documentalista Fèlix Colomer just després de rebre el guardó a millor documental del FIC-CAT per El Negre té nom, una coproducció entre el KO i 3CAT. “Pensava que era una tonteria, però ho va començar a dir cada vegada més sovint”, continuava.

Colomer va emocionar l’auditori de Roda de Barà on es lliurava el guardó amb un discurs que lligava la manca de referents del seu fill, o fins i tot algun comentari feridor que ja ha rebut pel seu color de pell, i la història que narra en el seu darrer documental, sobre aquell cos vexat i exposat a qui la societat hem anomenat durant anys Negre de Banyoles.

“Em va preguntar si tenia nom”, va relatar Fèlix Colomer, sobre el moment en què explica al seu fill Riu de què va el documental en què treballava. No, no en tenia. I sembla ser que a ningú no li havia importat mai. De fet, a la tomba on reposava el seu cos després d’anys exposat al Museu Darder de Banyoles, hi havia incrit ‘El Negro’. “Això ho hem d’arreglar”, van dir-se tots dos, pare i fill.

I ho ha arreglat amb un documental que, més enllà de guardons i altres èxits audiovisuals, dignifica un cos. Colomer empren un viatge per Sud-àfrica i Botswana per trobar la família de l’home exposat a Banyoles durant anys al costat d’animals. La investigació a fons en descobreix la identitat i l’origen, Sud-Àfrica. Ja mai més serà el Negre de Banyoles, sinó Molawa el VIII.

El documental també restaura el nom d’Alphonse Arcelin, que va lluitar per treure del museu el cos. Es projecta aquesta setmana al cinema Imperial. Encara es podrà veure aquest dijous a les 20h i a les 22h.