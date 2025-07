El cor Jove Nacional de Catalunya interpreta Benet Casablancas

El compositor Benet Casablancas va estrenar el 26 de juliol al Palau de la Música Catalana la seva nova obra Tríptic del Marquet, basada en textos del poeta sabadellenc Josep-Ramon Bach, amic personal de l’autor. La interpretació va anar a càrrec del Cor Jove Nacional de Catalunya, sota la direcció de la seva titular, Mireia Barrera.

Es tracta d’una estrena absoluta i d’una obra in memoriam dedicada a Bach, amb qui Casablancas compartia passejades i vetllades a l’entorn del Marquet de les Roques, la casa pairal de La Mola i espai de trobada històric també per a figures com Joan Oliver i la Colla de Sabadell.

Concebut per a cor mixt, el tríptic s’articula en tres miniatures, amb una estructura que combina canons i un interludi líric, i que destaca per l’ús refinat de la polifonia renaixentista, les dissonàncies, la riquesa harmònica i el color vocal.

El concert al Palau marca l’inici d’una gira que portarà aquesta obra a diferents escenaris de Catalunya i França, amb les següents cites destacades: a la Cathédrale Notre-Dame de Nazareth a Vaison-la-Romaine, el 31 de juliol; a l’auditori de Girona, el 8 de febrer; i a l’Auditori de Barcelona, el 14 de febrer. Aquest concert ja ha passat per Vilafranca del Penedès.

A l’Auditori de Barcelona

La nova temporada 2025-2026 de L’Auditori de Barcelona dedicarà una atenció especial a l’obra del compositor Benet Casablancas, que hi torna com a figura central després d’haver estat primer compositor resident durant les temporades 2013/14 i 2014/15.

Aquest reconeixement s’articula en quatre grans blocs programàtics i inclourà tant obres de repertori com diverses estrenes mundials.

Repertori simfònic amb la OBC

Els dies 10 i 12 d’octubre de 2025, l’OBC, sota la batuta de Ludovic Morlot, oferirà la reposició de l’obra Tres Epigrames.