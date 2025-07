Un ‘lobby’ de Sabadell a la telenovel·la d’èxit, 'Com si fos ahir'

Potser ha passat inadvertit, però els crèdits són allà. Al llarg de les vuit temporades i dels més de 1.500 capítols del Com si fos ahir, la telenovel·la ha estat plena d’actors de la ciutat. Protagonistes, secundaris, aparicions fugaces i figurants inunden les escenes, que, de fet, estan escrites per guionistes sabadellencs. El rumb d’una de les sèries de més èxit de 3CAT, a punt de superar en longevitat el mític Cor de la ciutat, en mans d’un lobby de Sabadell.

La sèrie va tancar la vuitena temporada amb xifres de rècord: 273.000 persones de mitjana van seguir el capítol final i la posterior gala. Un 19,9% de quota de pantalla. “Jo no hi tinc res a veure! No intervenim en els càstings”, diu Carmen Abarca, guionista sabadellenca i coordinadora d’escaletes. “Però és molt fort! No crec que sigui cap casualitat. Hi ha una cantera molt bona i molt talent a la ciutat”.

Des del primer dia hi ha Montse Germán, a qui ja vam veure a sèries de la cadena catalana com Laberint d’ombres i Infidels , i que és una de les protagonistes principals, com a Sílvia, i. Ha canviat molt al llarg de la sèrie. La Sílvia ha passat de ser una mare abnegada a una dona que reivindica la seva independència emociona, s’ha trobat amb conflictes morals i ha viscut tota mena de crisis amoroses, tensions amb amics i fins i tot una violació amb submissió química.

Durant les tres primeres temporades, entre 2017 i 2020, vam veure Josep Julien com a Marcos. Una curiositat és que el sabadellenc també ha estat guionista de la sèrie.

De la primera a la sisena temporada, la sabadellenca Berta Castañé (2002) era un dels personatges més joves. Després, ha fet el salt a produccions internacionals de Netflix, com Días de navidad i Bienvenidos a Edén.

Als inicis, els fans de la telenovel·la segur que recordaran Santi Ricart interpretant el Pep, que va viure trames relacionades amb la paternitat, la malaltia i la reconciliació.

Marta Tricuera és un dels personatges més longeus, tot i que no té trama pròpia, com a companya de l’Andreu a l’hospital.

No hi és des del principi, però ara mateix la sèrie quedaria coixa sense Carlota Olcina, la Cristina, sòcia de la Barnateca i darrerament traïda. Una cara coneguda, pel que fa a televisió, per una dècada a El cor de la ciutat i pels papers a Amar en tiempos revueltos (La 1) i Merlí.

Una altra actriu de renom, Mercè Martínez. Només li faltava el Com si fos ahir per cantar el quinto, perquè ha passat per La Riera, Ventdelpla, Porca Misèria i Plats Bruts. S’hi ha incorporat aquesta darrera vuitena temporada. També hi va entrar Pep Ambròs. És el Víctor, un nou fitxatge a la consultoria i exmarit de l’Àngela, que és... Una altra sabadellenca! Marina Gatell, que recordareu a Majoria absoluta, Ventdelplà i La Riera.

En els càstings de la vuitena temporada es valorava ser sabadellenc? Per la sèrie també hi ha passat Mariona Ribas, com a Isabel. I hem descobert un jove talent com Arnau Berlanga, que ara estudia dramatúrgia a l’Institut del Teatre i que abans va passar per Joventut de la Faràndula