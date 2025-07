Les núvies traïdes d'Ingrid Sala guanyen l'ESDI Fashion Show al Cruïlla

La mallorquina Ingrid Sala Tur va ser la guanyadora de l’ESDI Degree Fashion Show 2025, la desfilada d’estudiants de disseny de moda que la universitat sabadellenca va organitzar per primera vegada dins de la programació oficial del Festival Cruïlla. La seva col·lecció, Limerencia, estava inspirada en el ballet Giselle (1841) i girava entorn de l’amor fatal. La força que porta al patiment, la pèrdua i la descomposició del jo.

“La història tracta d’una traïció amorosa. Ella està a punt de casar-se, però és enganyada per un duc i cau en la bogeria fins que mort”, explica la dissenyadora, que ha estat premiada amb una beca per estudiar un màster. En la col·lecció de moda presentada al Cruïlla, els vestits de la núvia representen “la bellesa truncada”. Qui s’acostés a la peça de roba podia contemplar com molts acabats del vestit estaven desteixits. En la col·lecció també s’apreciava la conceptualització de les Willis, els fantasmagòrics esperits joves que en el ballet campen eternament en un bosc encantat il·luminat per la lluna. Són les ànimes dels amors traïts.

Destacava la llenceria, que conceptualment és la peça de roba “més íntima i aferrada a la pell”. Encara va més ajustada la cotilla: “El corsé fa mal al pit com l’amor quan dol”, assenyala la jove talent. Com el ballet, dividit en dos actes, la col·lecció evolucionava a través dels acabats i els colors entre la il·lusió, el deteriorament i el dolor. En total, van ser cinc looks que transitaven del blanc al negre, “de la promesa a la buidor”. Es titulava Limerencia, un terme per a descriure un estat emocional intens i obsessiu cap a una altra persona.

Sala Tur, que té 22 anys i ha dedicat molts anys al ballet, es va inspirar en els dissenyadors Simone Rocha i Zoe Gustavia Anna Whalen. També va prendre com a referència el concepte d’amor líquid del sociòleg Zygmunt Bauman i el disc El mal querer, de Rosalía. “Tenia clar que volia treballar en una col·lecció que tragués el millor de mi. Tota la vida he ballat i quan vaig descobrir Giselle em va fascinar la capacitat d’expressar amb la cara i els gestos. Volia transmetre el mateix a través de la meva col·lecció”, explica la jove, que agraeix especialment tot el que ha pogut aprendre de la seva tutora, Xenia Gómez-Centurión. “M’ha ensenyat una altra manera de pensar en la moda”, apunta. De moment, no té clar com vol orientar la seva carrera, però està disposada a no deixar d’aprendre.

Integrat per empresaris, periodistes, artistes i experts del sector, el jurat va escollir el projecte d’Ingrid Sala d’entre les col·leccions dels 19 joves dissenyadors de la universitat sabadellenca, que en total van fer desfilar 73 looks. Van apreciar “l’enfocament artesanal i poètic” i la capacitat de convertir “el dolor en discurs estètic, i l’esquerda, en bellesa”.

El títol de la desfilada, Confluència, feia referència a la fusió de camins creatius del disseny del present. Com és el cas del Cruïlla, que va fusionar música i moda.