Reclamen accelerar les obres de la plaça de Mossèn Geis

Les obres de la plaça de Mossèn Geis estaran aturades i no es preveu que es reprenguin fins després de l’estiu, segons fonts municipals. Es tracta d’una obra que es va iniciar l’octubre passat i que ha quedat a mitges perquè s’han detectat filtracions al subterrani de la plaça, que és un aparcament de Vimusa (empresa municipal d’habitatge). Les mateixes fonts assenyalen que “sense això no es pot urbanitzar la plaça” i, per tant, fins que no s’impermeabilitzi no es podrà reprendre els treballs. La reforma de la plaça té un pressupost de 314.000 euros.

Aquesta situació ha indignat veïns de la zona, agrupats en l’Associació de Veïns Centre - Mercat. Reclamen celeritat perquè s’acabin les obres i puguin passar pàgina dels diversos contratemps que ja han patit des que el desembre de 2021 es va donar a conèixer el projecte que, passats tres anys i mig, encara no està acabat. Un dels membres de l’associació, Isidre Carner, explica al Diari que “els veïns esperem que l’Ajuntament solucioni ràpidament aquest problema i es posi mans a l’obra”, perquè “portem anys sense solucionar aquesta plaça” i reclama “que Vimusa afronti els problemes i es faci responsable de la netedat i manteniment del pàrquing perquè és una vergonya com està i no assumeixen les queixes”.

Estat de les obres de la plaça de Mossèn Geis

Víctor Castillo

La impermeabilització de la plaça està pensada per evitar filtracions d’aigua, que fonts municipals subratllen que eren prèvies a les obres que s’estan fent ara. “Fa tres anys, l’associació de veïns ja va dir que s’havia de fer, però no ho van contemplar”, afegeix Isidre Carner. Des de l’associació s’associen a un moment de l’obra en què es va instal·lar una nova pèrgola, perquè, com li ha passat a Carner i assegura que, com a mínim, a un parell més de veïns, els va caure ciment del sostre durant aquell període. Tot i així, els problemes amb l’aigua que denuncien des de l’associació no provenen exclusivament d’aquestes filtracions a una zona de la primera planta de l’aparcament sota de la pèrgola. També assenyalen que quan plou cau aigua per l’estructura que envolta l’escala, i cap avall, així com des de les rampes d’accés o sortida dels vehicles.

Fins ara ja s’han instal·lat la nova pèrgola i fanals, que s’han substituït perquè estaven en mal estat pels orins dels gossos. També s’ha renovat el paviment i un altre tema que queda pendent és refer els desguassos que s’havien fet en l’inici de l’obra. En conjunt, també s’han reduït les reixes que hi havia a les entrades per a vianants a l’aparcament, cosa ben valorada pels veïns de l’associació, així com que es redueixi la tonalitat de color d’unes columnes de ventilació que s’han pintat en color groguenc.