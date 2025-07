El responsable destituït del desgavell a Educació és de Sabadell: "Ningú està per sobre la llei"

El sabadellenc Enric Trens, subdirector de Plantilles, Provisió i Nòmines, ha estat fulminat per la consellera d'Educació, Esther Niubó, en relació amb les alteracions en el procés d'adjudicació de places docents per al curs vinent. En compareixença al Parlament, Niubó ha detallat que divendres van saber que un funcionari, per una decisió "unilateral", va fer una reserva de 878 llocs de treball a personal interí, quan haurien d'haver passat a places ordinàries per a funcionaris.

Ho va fer "sense consultar el director general, ni la secretaria general ni la consellera", ha assegurat la màxima responsable; que ha afegit que arribaran "fins al final" en la investigació. "Ningú està per sobre del Departament, ningú està per sobre del Govern ni per sobre de la llei", ha dit.

La consellera ha concretat que dijous passat, l'endemà d'haver finalitzat el procés, van ser coneixedors de la incidència arran de diverses reclamacions que s'havien rebut al matí. Segons ha detallat, el director general de Professorat va demanar explicacions sobre què podia haver passat i va ser informat "per part d'un càrrec amb responsabilitat" de la seva direcció generació d'una "alteració" en el procediment.

Contundència amb el cas

En el mateix sentit, Niubó ha promès que la Generalitat serà "contundent" amb aquest cas. I ha insistit que hi ha un expedient informatiu obert per resoldre totes les implicacions. "En cas que es conclogui que els indicis que ara tenim poden ser considerats fets susceptibles de ser qualificats com a faltes disciplinàries, s’incoarà aleshores un expedient disciplinari d’acord amb la normativa vigent per tal d’esclarir les persones que hagin pogut incórrer en responsabilitat disciplinària", ha resolt.