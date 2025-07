El Saló del Teatre Principal de Sabadell va acollir ahir a la tarda un acte de reconeixement als vint estudiants amb les millors qualificacions de cada centre de batxillerat de la ciutat a les proves d’accés a la universitat (PAU) d’aquest 2025. L’homenatge va articular-se de forma diferent als altres anys, quan només es convidava els onze estudiants de la ciutat amb la millor nota, independentment de l’institut. En l’acte també es va distingir una alumna del programa Batxibac.

Raquel Giménez Fernández, La Vall

Aran Estudis Gonzalez, Institut Vallès

Víctor Pérez Carrasco, Sant Nicolau

Mireia Sallent Álvarez, Institut Escola Industrial

Diego Ancizar Pando, Institut Agustí Serra i Fontanet

Miquel Mazariegos López, Col·legi Mare de Déu de la Salut

Jacob Luka Saura Wenzl, Institut Pau Vila

Marina Hernández Encuentra, Jaume Viladoms

Abril Galofré Utset, Ramar 2

Emma Rodríguez Calvo, Institut Joan Oliver

Aina Fenoll Portales, Escola Pia

Sofia Lara Pampalona, Sagrada Família

Noemí Esquius Montaño, Institut Sabadell

Roger Crespi Estanyol, Institut Ferran Casablancas

Aitana Díaz Ortiz, Institut Les Termes

Manu Moya Chica, Institut Arraona

Àlex Cinto Lapaz, Institut Miquel Crusafont

David Vera Valdivieso, Institut Jonqueres

Nahid Aidoun El Ouaneb, Institut Ribot i Serra

Hana Soriano Kasumagic, Batxibac Pau Vila

La celebració va comptar amb la presència dels estudiants guardonats, les seves famílies i representants dels centres educatius; així com polítics municipals. L’objectiu era posar en valor l’esforç, la constància i el treball sostingut durant els dos cursos de batxillerat, així com els bons resultats obtinguts a la selectivitat. També es va reconèixer la tasca del professorat i el suport de les famílies, considerats elements clau en l’èxit acadèmic dels joves. Cada estudiant va rebre un diploma commemoratiu i un val per a dues entrades per assistir a espectacles de la temporada 2025-2026 als teatres municipals.

Acte de reconeixement a les millors notes de les PAU

Juanma Peláez

