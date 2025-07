Les obres del nou passeig entre Can Feu i Gràcia, a finals d'any

La urbanització del futur passeig de l'alcalde Antoni Farrés començarà aquesta tardor si es compleix el calendari previst. L'Ajuntament de Sabadell ha adjudicat aquest dilluns, com estava previst, les obres perquè l'espai sorgit del soterrament dels FGC uneixi els barris de Can Feu i Gràcia amb una gran presència d'arbres i vegetació. S'invertiran 4,3 milions d'euros per actuar en més de 12.500 metres quadrats de superfície en uns treballs que haurien d'acabar a finals de 2026 o principis de 2027.

El passeig està situat entre la rambla d'Ibèria i el passeig de Can Feu. Els vianants trobaran un camí central en sentit longitudinal amb petites zones d'estada, jocs i activitats, a part de bancs, aparells d'activitat física i fonts. El consistori destaca que més del 40% de la superfície tindrà vegetació, amb més de 250 arbres, a part d'arbustos i plantes de diferents espècies. Els parterres tindran petites elevacions i també es crearan petites depressions en els jardins que afavoriran la biodiversitat i han de permetre un millor desenvolupament de la vegetació. Els jocs infantils i els aparells d'activitat física estaran situats a la zona més pròxima al sector Planetes, que tindrà una major amplada i serà la porta a un futur parc del bosc de Can Feu. A la zona Planetes, a la plaça del Mil·lenari, s'habilitarà un aparcament públic de 68 places per millorar la mobilitar d'aquest sector. Les obres ja estan adjudicades i està previst que també estiguin enllestides a final de 2026 o principis de 2027.

Imatge virtual de la urbanització del passeig sorgit del soterrament

Cedida (Aj. Sabadell)

A la part central del passeig es crearà una plaça oberta per poder celebrar activitats de gran format. La part més propera als habitatges comptarà amb un passeig amb zones d’estada i aquesta zona quedarà aïllada dels carrers contigus per dues franges de vegetació. Els carrers Enginyer Playà i Fraser Lawton s’integraran al parc amb plataforma única i s’establiran franges de circulació restringida per garantir l’accés als habitatges i la convivència amb noves formes de mobilitat lenta i sostenible.

El projecte incorpora Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) per evitar inundacions i millorar la qualitat de l’aigua, alhora que afavoreixen la biodiversitat. L'Ajuntament detalla que tota la il·luminació serà d’alta eficiència energètica, i els materials emprats en mobiliari i paviments tindran un baix impacte ambiental i seran reciclables i fàcils de mantenir.